Очередные судебные заседания по делу мэра Кляйна прошли с пикантными подробностями деятельности департамента архитектуры

Свидетель обвинения Любовь Климова призналась, как в недрах департамента родилось постановление о предоставлении земельного участка дочери мэра Светлане Кляйн. Фото: Валерий Доронин

На этой неделе судебные заседания по делу мэра И.Кляйна прошли с пикантными подробностями деятельности департамента архитектуры

Жизнь как представление

…Лично мне в организации судебного процесса, который с марта этого года проходит в стенах Советского районного суда, нравится все. И драйв адвокатов подсудимого: каждый из них не похож друг на друга, но каждый из них профессионален до уникальности. И то, как коршуном вскидывается прокурор, грудью бросаясь на защиту свидетелей обвинения, если тем задается неудобный вопрос. И сама атмосфера судебной полемики – с аурой свободного высказывания сторонами своей позиции.

И, конечно, ведение заседаний судьей Николаем Хабаровым, харизматичным и непредсказуемым. Эти его реакции в процессе – всегда молниеносные, всегда в точку – и всегда без обид для сторон. С удовольствием процитирую слова уважаемого судьи, сказанные на этой неделе: «Жизнь у нас часто отличается от наших представлений о ней».

В этом мудром постулате пришлось убедиться каждому, кто участвовал в судебных заседаниях по делу мэра И.Кляйну. Вообще-то Николай Владимирович высказался так относительно показаний экс-заместителя начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска Андрея Алексеева. Но их можно применить ко многим другим чиновникам мэрии, которые когда-либо переступали порог судебного зала со своими показаниями по делу Кляйна.

Не стала исключением и свидетель обвинения Любовь Климова, в 2015 году – скромный консультант одного из отделов департамента архитектуры и градостроительства, а сегодня - председатель комитета по формированию земельных участков того же департамента.

Любовь Викторовна поделилась с судом наболевшим: она призналась, как в недрах департамента родилось постановление о предоставлении земельного участка дочери мэра Светлане Кляйн по адресу: ул.Пастера, 44/2. И по ходу ее откровенного рассказа не хотелось верить собственным ушам: как такое возможно? Но в нашей жизни действительно возможно все.

Сплошная мистика

А начиналось это «все» вполне традиционно: образовать земельный участок по ул. Пастера, 44/2 – стандартная процедура для департамента архитектуры. На основании соответствующего постановления поставить участок на кадастровый учет и затем передать документы в департамент недвижимости для последующей подготовки к аукциону… Все предсказуемо и так понятно: продать муниципальный земельный участок с торгов, чтобы получить прибыль для городской казны.

А дальше, по словам Любови Климовой, «начались события мая 2015 года». Но лучше послушать ее рассказ из первых уст:

- Меня пригласила в свой кабинет начальник ДАиГ (департамент архитектуры и градостроительства – ред.) Анна Александровна Касперович и дала поручение подготовить заявление от имени гражданина – Светланы Ивановны Кляйн, как я понимаю, родственницы Ивана Григорьевича, о предварительном согласовании земельного участка по ул.Пастера 44/2. Это было 13 мая. На тот момент я исполняла обязанности секретаря комиссии по предоставлению земельных участков.

Рядовые обыватели, стоя в очереди к службе «Единого окна» в мэрии, наверняка обалдеют от такого поворота. Но Любовь Викторовна заявление от имени человека, которого она ни разу не видела, подготовила, собственноручно отнесла в канцелярию департамента, а там его (без подписи заявителя!) прилежно зарегистрировали.

Об этом муниципальный служащий Л.Климова рассказала суду бесстрастно и по-деловому. Впрочем, уточнила: «Скажу, что для меня это поручение было неожиданным и неприятным». На все вопросы прокурора, как то: «Имел ли мэр Кляйн отношение к этому поручению?», «Почему гражданка Кляйн С.И. сама не могла написать это заявление?», «Как объясняла вам это задание Касперович?», свидетель ответить не могла. Вопроса о том, понимала ли Любовь Викторовна, что она совершает должностное преступление, прокурор ей не задал.

Этот вопрос задал адвокат Кляйна Андрей Гривцов. А еще он спросил:

- Привлекались ли вы за данные действия к уголовной ответственности?

Невинный, казалось бы, вопрос взметнул с места недремлющего прокурора:

- Ваша честь! Прошу снять вопрос как не имеющий отношения к выяснению фактических обстоятельств по рассмотрению дела!

Но судье, очевидно, тоже по-человечески был интересен ответ, поэтому он разрешил продолжать: «Ответьте, привлекались или нет?»

- Нет.

- А вы до сих пор работаете в администрации города? – уточнил неугомонный Гривцов.

- Да.

- И в более высокой должности? – не удержался адвокат, но тут судья уже среагировал по-другому:

- Уважаемые участники, не надо давать оценок. Понимаю ваш вопрос, знаю, что такое контекст… Поэтому – не надо.

Как на любом высококлассном шоу, а каждое судебное заседание, вне всякого сомнения, своего рода спектакль с актерами, режиссером и зрителями, и тут не могло не случиться чего-то неожиданного. В разгар допроса такого важного свидетеля в зале для прессы неожиданно погас монитор с прямой трансляцией… Кто-то из журналистов прокомментировал: «Секреточка» пошла!» А уж когда неожиданно из неживого монитора вдруг грянула траурная музыка (просто мистика какая-то!), СМИ-шники и вовсе развеселились: «Еще бы «Лебединое озеро» включили!»

Три источника, три составные части…

Смех смехом, но суд в это время продолжался, и Любовь Викторовна поведала и о том, как заявление мистической С.И.Кляйн было включено в повестку заседания комиссии по предоставлению земельных участков. Комиссии, которая, по законам мистики… прошла «вчера», 12 мая, то есть на день раньше зарегистрированного заявления. Самое удивительное, что это заявление о предварительном согласовании земельного участка С.И.Кляйн было удовлетворено. Но еще удивительнее, как рассказала об этом Л.Климова: «Я, как секретарь комиссии, формировала протокол и включила это заявление в повестку».

Ну, а потом - снова стандартная процедура: подписание председателем комиссии (им, как можно догадаться, была Анна Касперович), затем – утверждение документа первым заместителем мэра Томска (им тогда был Евгений Паршуто). Все прошло без сучка и задоринки, и С.И.Кляйн было отправлено письмо с информацией о положительном решении.

Ну, а чуть позже информация о земельных участках, выставленных на торги, была опубликована в трех СМИ, как положено - на сайте госторгов РФ, в сборнике материалов администрации Томска и на сайте ДАиГ.

Любовь Викторовна очень доходчиво объяснила, почему нужны были именно три источника информации: «Это говорит об открытости процедуры. Чтобы каждый гражданин РФ видел эту информацию, и если он намерен был участвовать в торгах, мог бы это осуществить». Но она никак не могла объяснить, почему надо было задним числом вписывать в постановление комиссии заявление С.И.Кляйн. Как и то, почему она решила, что Анна Касперович получила на это противоправное деяние указание градоначальника.

Как всегда, не смог обойтись без своей «вишенки на торте» и подсудимый.

- Как вы считаете, Любовь Викторовна, Анна Александровна Касперович дала вам такое распоряжение законно? – спросил мэр Кляйн свою подчиненную.

- Нет, конечно. Это незаконно.

- А как должен себя вести муниципальный служащий… - начал было «воспитывать» свои кадры Иван Григорьевич.

- Ваша честь! Я возражаю очередной раз! - привычно вскинулся прокурор. - Опять идет оценка действий и давление на свидетеля! Прошу снять этот вопрос, поскольку он направлен на оценку обстоятельств, которые являются предметов сегодняшнего судебного заседания.

- Давления я здесь, конечно, никакого не вижу,- раздумчиво и справедливо ответил «Их честь», - но оценка есть, поэтому вопрос снимается. А вопрос этот, скорее, вопрос морали… Риторический, можно сказать.

Об особенностях морали в коридорах департамента архитектуры и градостроительства администрации города мы еще услышим на очередных судебных заседаниях, которые пройдут на следующей неделе.