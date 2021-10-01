В «полтиннике» практически каждый - артист и в чем-то лидер.

В декабре 2021 года СОШ № 50 города Томска исполняется 60 лет. Казалось бы, обычная средняя школа, но не совсем. Здесь каждый - лидер и в чем-то победитель! Будь то региональные соревнования по ГТО или право на поездку в Артек от области… Даже в припеве школьного гимна есть слова «Ты звезда, ты звезда, и твой талант не пропал!».

Первым директором школы, которую сами ребята гордо именуют «полтинником», была учитель математики Лидия Глухова. Человек образованный и тактичный, она сочиняла стихи и любила литературу. По словам старожилов микрорайона, новая школа при ней сразу стала очагом культуры: здесь ставили прекрасные спектакли и танцевальные номера. А хор насчитывал 200 человек!

Выпускники 50-й хорошо помнят и Анатолия Калинова, который стал директором в 1974-м. Почти четверть века, до конца жизни, Анатолий Васильевич отдавал все свои силы школе, организовав по-настоящему сплоченный и творческий коллектив учителей и учащихся. В 1986 году ему присвоили звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». А в 1998-м директором «полтинника» назначили его ученицу Ирину Доброволянскую, она руководит школой и поныне. По словам коллег, энергичная и работоспособная Ирина Алексеевна горячо любит свое учебное заведение, уделяет много внимания укреплению коллектива и заботливо относится к молодым специалистам. Так что сохранение и укрепление лучших традиций школы продолжается.

Галина Баталина, учитель пения, а затем - истории и обществознания, преподает в «полтиннике» вот уже 35 лет. Она наизусть цитирует гимн школы, курирует работу Совета ветеранов и считает огромным достижением организацию местных КВНов. Интересно, что состязаются друг с другом все «веселые и находчивые»: учителя, опытные и молодые, между собой, учителя со старшеклассниками... По словам Галины Изьевны, ребята сами придумали девиз СОШ № 50: «Школа, в которой интересно!».

- Каждый год наши выпускники стараются придумать что-то свое, оригинальное, - рассказывает замдиректора по воспитательной работе Валентина Ткачук. - Да и в течение всех лет обучения они проявляют поразительную активность. Прежде всего это обширная волонтерская деятельность. Инициативные девчонки и парни 8-11-х классов собирают вокруг себя малышей и ребят среднего возраста, устраивают значимые социальные акции в сфере здоровья, спорта, культуры.

В 2019-м по итогам телевизионного проекта «Будь готов!» СОШ № 50 стала самой «готовой к труду и обороне» среди учащихся городских школ и даже завоевала приз зрительских симпатий. Причем в школьную команду попали не только спортсмены, но и просто физически крепкие ребята и даже хулиганы, которые, чтобы их взяли, подтянулись по общеобразовательным предметам.

- Помимо хорошей физической формы и здоровья, программа ГТО повышает самодисциплину и ответственность учеников, - уверена Ирина Доброволянская. - Все наши отличники ГТО учатся на «хорошо» и «отлично».

«Будешь петь, как Паваротти, и писать, как Лев Толстой, как Евклид силен в расчете и как Путин - с головой!» Школьный гимн «полтинника» является результатом коллективного творчества, а его слова не расходятся с делом. Можно сказать, что педагогам СОШ № 50 на протяжении шестидесяти лет удавалось сохранить оптимальную модель школьного обучения, сочетающую получение базовых научных и культурных знаний с отличной физической подготовкой. То есть сохранить образец того классического советского образования, по которому автор этих строк скучает лично, окончив 50-ю школу тридцать лет назад. Спасибо тебе, родной «полтинник», и с праздником!

Опытные педагоги и молодые специалисты СОШ № 50 всегда рядом.

Петр Якушевич, выпускник 1968 года:

- Мне вспоминаются наши уроки ритмики. Мальчики и девочки разбивались на пары и учились танцевать... Еще у нас была замечательная, я это только теперь понимаю, школьная форма: в праздники - белая рубашка и черный галстук, в будни - наоборот. На входе, кстати, всегда стояли дежурные и проверяли наличие галстуков. А наша классная руководительница, даже когда мы уже учились в 10-м, волновалась за нас, подглядывала в приоткрытую дверь, как идут уроки. После выпускного она расписалась на каждой странице моего дневника, даже там, где были двойки… Жаль, что он потерялся, я бы с удовольствием его полистал.

Павел Шарабуров, ученик 9-го класса, председатель совета обучающихся:

- Я учусь в школе № 50 с первого класса и не понаслышке знаю, что в ней происходит. На протяжении многих лет мы участвуем в городских олимпиадах и конкурсах, занимаем призовые места. Яркий пример - недавний фестиваль «Моя идея», на котором мы заняли 2-е место. Еще в нашей школе есть совет обучающихся, который хорошо взаимодействует и с учителями и с учениками. Я считаю, что наша школа - отличное учебное заведение, в котором каждый может реализовать себя.

Накануне Дня учителя в России от имени совета хочу поздравить всех педагогов с профессиональным праздником, пожелать им здоровья и всего самого наилучшего.

https://vk.com/so_50_sovjta - группа самых активных

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