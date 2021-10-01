Директор Заозерной школы - одной из старейших в Томске - поделилась секретами профессионального успеха

Директор Елена Астраханцева сравнивает свою школу с океанским лайнером, а учеников считает пассажирами, которых нужно доставить до места назначения.

7 сентября 2021 года Заозерной средней школе с углубленным изучением отдельных предметов № 16 исполнилось 145 лет. Учреждение сегодня является ассоциированной школой ЮНЕСКО по сохранению природного и культурного наследия, изучению и распространению идей гражданственности, прав человека.

Ее корпуса представляют собой комплекс одного из самых больших в Томске культурно-досуговых образовательных объектов, предназначенных для полноценного развития детей, а ее педагоги признаны лучшими в регионе по многим профессиональным направлениям. Сама директор школы Елена Астраханцева, призер регионального конкурса «Лидер образовательной организации» с опытом работы в системе образования более 30 лет, по вузовской специальности - историк, преподаватель истории и обществоведения. Школу она сравнивает с океанским лайнером и рассказывает о некоторых тонкостях его управления и о своей команде.

Эмоциональный интеллект

Учителя Заозерной школы в последние десятилетия получили немало высоких профессиональных наград - «Учитель года», «Лучший учитель» по различным предметам, «Самый классный классный» и др. По словам педагогов, создать и объединить такой коллектив Елене Владимировне удалось, прежде всего, благодаря исключительно развитой интуиции и профессионализму.

Ну а сама директор считает проблему дефицита кадров важнейшим вопросом, который приходится решать постоянно. Управлять такой школой, по ее мнению, равносильно тому, как управлять большим океанским лайнером. Необходимо удержать штурвал, иметь способность безопасно ходить при различном состоянии моря, вовремя оценивать мореходные качества судна: плавучесть, устойчивость, непотопляемость и др. И, конечно, нужно уметь подобрать идеальную команду, с которой «ты будешь на единой волне управлять кораблем, а это не так просто…»

- Для кого-то 16-я школа становится стартовой площадкой, и это понятно: педагоги стремятся идти дальше. А кто-то, и таких учителей много, посвятил Заозерной всю жизнь. Эти люди представляют собой целые эпохи, которые, к сожалению, уходят… У них учились еще бабушки и родители сегодняшних первоклашек. Приводят своих детишек и спрашивают: «У вас еще работает такая-то?», - говорит руководитель. - Зато радует тот факт, что к нам часто приходят работать молодые учителя, многие из которых - наши выпускники.

Сегодня в Заозерной преподает около 200 учителей. Примерно треть коллектива - педагоги не старше 35 лет. Именно у этих специалистов, как подчеркивает Елена Астраханцева, есть масса идей и энергия, они еще не боятся делать ошибки.

- Поэтому они постоянно и с удовольствием учатся, ездят на стажировки, обмениваются опытом. У них есть то, что я называю «эмоциональный интеллект». Это качество нужно уметь в себе найти, развивать и поддерживать, - добавляет директор.

Шахматный и футбольный классы, театральные и танцевальные постановки, изучение иностранных языков: вот далеко не все инициативы, реализованные в Заозерной.

Управлять – значит приводить к успеху

- Я считаю, что понятие «управлять» означает приводить других к успеху. Так в нашей школе родился проект «Наставничество». И он не сводится только к работе с молодыми специалистами. Это еще и подготовка опытных педагогов к профессиональным конкурсам, помощь в обобщении бесценного труда учителя, - продолжает Елена Астраханцева. - Ведь для каждого человека важно признание, важно, что замечают даже небольшие его достижения. И все это работает на мотивацию сотрудника к работе. И здесь роль играют не только материальные стимулы! По большому счету, мотивация - это когда люди делают то, что вам нужно, потому что они этого хотят. В нашем случае в результате мы получаем блестящий проект.

По мнению Елены Владимировны, одним из самых значимых результатов такого профессионального тандема стал проект по сохранению истории Томска. Из музейный комнаты «История Заозерья», рассказывает она, вырос целый музейный кластер. Это и музей под открытым небом, посвященный купцам-меценатам, виртуальный музей Заозерья, музей эвакуированных предприятий Ленинского района г. Томска, зал Славы, музей пожарного дела. Это еще и музей педагогических инноваций, в котором проводятся семинары, тренинги, и не только для педагогов школ нашего города, но и для гостей со всей страны.

- В нашей школе свято чтут традиции прошлого, - подчеркивает директор Заозерной. - Именно с проектом по сохранению культурного наследия она стала ассоциированной школой ЮНЕСКО. Поэтому, став директором такого учреждения, я поставила задачу не растерять, а преумножить результат достижений школы, взяв на вооружение девиз «Сохраняя традиции - создаем инновации».

Пассажиры не подведут!

Сравнивая школу с океанским лайнером, Елена Астраханцева считает учеников его пассажирами. Вместе с командой доставить их до порта назначения, то есть привести к успеху и процветанию - самая важная для нее задача. И сегодня она также отлично решается. На форуме опережающего образования для педагогических работников «Август.PRO: матрица педагогических изменений. Воспитать человека» (он проводился в Томске 18-20 августа 2021 года) программа воспитания Заозерной школы была названа одной из лучших.

Ребята своих учителей действительно не подводят и оправдывают полезность их инициатив. Шахматный класс (первое место регионального этапа Всероссийских соревнований «Белая ладья»), первый в Томске футбольный класс (победы на многочисленных серьезных состязаниях), использование элементов русской классической школы (явные успехи учеников в каллиграфии и математике), прекрасные театральные и танцевальные постановки, многообразие изучаемых иностранных языков…

- Хочется еще организовать центр подготовки к олимпиадам (недавно в сочинском парке науки и искусства «Сириус» ребята из 16-й школы одержали несколько побед. – Ред.), хочется создать свой хор, - говорит Астраханцева. - Так что достигнутое - не предел!