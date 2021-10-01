Томскому физико-техническому лицею подарили Шахматную аллею.

В День знаний на дружеском шахматном турнире ученик 6-го класса ТФТЛ Юрий Трынченков обыграл своего старшего соперника.

Такой подарок на 10-летний юбилей ТФТЛ сделала одна из ведущих томских научно-производственных компаний. Первого сентября школьников в родных стенах ждали новые столы и стулья, тренировочные и профессиональные шахматные наборы, украшенные цитатами великих гроссмейстеров и их портретами, и много граффити на тему робототехники.

В День знаний провели и дружеский шахматный турнир. На нем ученик 6-го класса ТФТЛ Юрий Трынченков сыграл с сотрудником компании-спонсора Дмитрием Меркуловым. Победу одержала молодость - и не удивительно, учитывая тот факт, что школьник в этом году уже занял первое место на первенстве Томской области по шахматам.

- Юрий шахматами владеет на порядок лучше меня, он провел партию блестяще, - рассказал Дмитрий Меркулов. - Шахматы - это дисциплина ума, и Юра - яркий пример этого! Шахматы развивают комбинаторику - метод построения комбинаций по заданным правилам для получения нужного результата… Я считаю, что шахматы в дополнительном образовании не менее важны, чем рисование, музыка, танцы. Они формируют умение решать задачи не «в лоб», а изящно, быстро и с сохранением ресурсов. Хочется, чтобы на Шахматной аллее в переменах школьники играли друг с другом и снова соревновались с нашими сотрудниками.

По словам директора ТФТЛ Владимира Ефремова, ключевые шахматные турниры в лицее будут проходить четыре раза в год, посезонно. К участию в турнирах будут приглашены ученики всех школ региона.

- К нам присоединятся ученики из 12 городов, входящих в Консорциум инженерных школ России. Турниры будут проходить на специальной онлайн-платформе, - добавил он. - Летом победителей различных сезонов мы пригласим в ТФТЛ на шахматный чемпионат. А вот открытие шахматных сезонов у нас начнется совсем скоро с необычного соревнования - семейного турнира. Это командный турнир: один ребенок - один взрослый. Очень хотелось бы сделать шахматы семейной игрой.