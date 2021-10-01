Государство законодательно подчеркнуло важную роль классного руководителя

Теперь воспитательная работа становится частью образовательных программ, и еще большую важность в ней приобретает классное руководство. Фото: Сергей Арсеньев

Школа - это не здание и не стены, хотя комфортная и радующая глаз среда важна. Но важнее в школе, конечно, учителя, благодаря которым учащиеся овладевают не только базовыми знаниями по математике и прочим дисциплинам, но и принципами настоящего гражданина и интересной личности.

Добрая память остается о таких учителях, которые помогают в решении личностных проблем, в выборе жизненного пути, в понимании, что такое хорошо и что такое плохо. Чаще всего это классный руководитель, ведь он ближе всех стоит к ребенку в школе. Его важная роль была еще раз подчеркнута в принятом в 2020 году федеральном законе «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся».

Цель - развитие личности

- С 1 сентября 2020 года вступил в силу этот закон, инициированный президентом РФ, о воспитательной составляющей образования, - напомнила заместитель начальника департамента общего образования Томской области Елена Вторина. - Согласно поправкам, внесенным в ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в РФ», воспитание определено как деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся в интересах человека, семьи, общества, государства, формирование у обучающихся нравственных, патриотических чувств, гражданственности, бережного отношения к культурному наследию многонационального народа нашей страны, к природе и окружающей среде.

Как подчеркнула Елена Вениаминовна, теперь воспитательная работа становится частью образовательных программ, и еще большую важность в этой работе приобретает классное руководство.

- Классный руководитель - это наставник и помощник для детей, создающий максимально комфортные (психологические, нравственные, эмоциональные) условия для развития каждого ученика, человек коммуникабельный, мобильный, готовый расти и учиться вместе с детским коллективом. И это не зависит от возраста педагога, его стажа работы, преподаваемого предмета. В классном руководстве самое главное - искреннее отношение к детям, уважение и понимание каждого, желание быть рядом и вместе, - считает Е. Вторина. - С 1 сентября 2021 года все детские сады и школы Томской области начали работать на основе единых рабочих программ воспитания, включая единый календарь важных событий и памятных дат на всей территории РФ. Это важно, это объединяет всех детей нашей страны, создает не только единое образовательное пространство, но и единое пространство для воспитания.

Для классного руководителя главное – это искреннее отношение к детям, уважение и понимание каждого, желание быть всегда рядом. Фото: Пресс-служба АО Томскнефть ВНК

Не столько нагрузка, сколько призвание

С особой ролью классного руководителя согласна и учитель начальных классов школы № 5 г. Стрежевого Оксана Дурынина. «Для меня, как и для многих других педагогов, классное руководство - это не просто дополнительная нагрузка. Это призвание, состояние души, кропотливый и многогранный труд, когда твой класс становится частью твоей жизни», - не скрывает она.

За плечами Оксаны Борисовны 23 года классного руководства и шесть выпусков начальной школы.

- В принципе, воспитательная работа никогда не уходила из образовательного процесса как детского сада, так и школы. В системе общего образования всегда уделялось особое внимание вопросам становления подрастающего поколения, - отметила учитель. - Но поправки к закону усилили воспитательную составляющую. Ее разделили на две части. Первая - инвариантная, это обязательный минимум в работе классного руководителя: документы, отчетность, классные часы, работа с родителями. А вот вторая - вариативная, здесь мы должны учитывать конкретные условия школы и класса: национальные особенности, особые дети, малокомплектность и прочее. Это способствует тому, что учитель выбирает для своего класса мероприятия, которые больше подходят для развития именно этих детей.

Например, мои классы всегда творческие и активные. Поэтому вариативная часть нашей работы - это занятия хореографией, театром, участие в научно-практических конференциях, в творческих конкурсах, в мероприятиях патриотического и экологического направлений. Мы сотрудничаем со стрежевским Центром туризма и спорта, педагоги которого организовывают нам походы и экскурсии. Многие мероприятия проводим вместе с родителями, сотрудничество с ними - тоже важная часть работы классного руководителя.

От классного руководителя во многом зависит, не только будет ли ребенок учиться с удовольствием, но и станет ли он успешным гражданином. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Площадки для обмена опытом

Быть хорошим классным руководителем - задача непростая, этому надо учиться постоянно. В том числе и с помощью коллег.

- Наше учреждение осуществляет методическое сопровождение различных категорий специалистов и педагогов образовательных организаций всех типов и видов нашего города, в том числе и классных руководителей, - рассказала заместитель директора ресурсного центра образования г. Северска Ольга Коновалова. - В каждой образовательной организации действует методическое объединение классных руководителей, в муниципалитете создаются условия для повышения их квалификации, площадки для обмена опытом. Специальные методички, семинары, совещания, конкурсы среди педагогов - эти форматы также используются для обсуждения проблематики классного руководства. В этом году у нас уже состоялся круглый стол, посвященный единой программе воспитания, действующей с начала нынешнего учебного года. Классным руководителям отводится в этой программе особая роль, в связи с этим будет создана специальная рабочая группа, она будет разрабатывать пособия, методматериалы. В прошедшем учебном году 274 классных руководителя нашего муниципалитета прошли обучение по образовательной программе переподготовки, плюс у нас в ресурсном центре проводятся курсы повышения квалификации для этой категории педагогов. С ними работают высококлассные специалисты - психологи, правовики, представители прокуратуры. Они рассказывают, на что обратить внимание в поведении учеников, чтобы избежать психологических травм в жизни детей, конфликтов в школе.

В октябре в Москве состоится первый всероссийский форум классных руководителей, выбранные делегаты от Томской области прошли серьезный конкурсный отбор, представив свои педагогические портфолио.

- От нашего региона поедут самые «классные» классные, - подчеркнула Ольга Коновалова. - Потом всем нам расскажут о событиях форума. Работа классных руководителей становится все сложнее, ведь они - первое звено в работе с учениками. Проблем много, не всегда налаживается сотрудничество с родителями, ребята в классе разные, индивидуальный подход нужен и одаренным детям, и детям с ОВЗ. А еще учителю в статусе классрука надо разбираться в нормативно-правовой базе, чтобы грамотно реагировать на различные ситуации. В общем, классный руководитель своего рода «универсальный солдат», он должен обладать широчайшим спектром компетенций. От него во многом зависит, будет ли ребенок учиться с удовольствием и становиться успешным гражданином.