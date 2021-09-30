В Томске 1 октября отключат все городские фонтаны

Специалисты снимут с фонтанов оборудование – насосы и подводные фонари, очистят их, а в несъемные насосы зальют антифриз, чтобы оборудование не замерзло зимой. Фото: Ксения Высотина

Последний день сентября в Томске обещает быть противоречивым в плане погоды. Столбики термометров, по прогнозам синоптиков, поднимутся до +9 градусов. В тоже время ожидается северный ветер с порывами до 13 метров в секунду.

Как бы то ни было, 30 сентября – последний день, когда томичи могут насладиться видом работающих фонтанов или посидеть на скамейке у одного из них.

Как рассказали «КП-Томск» в мэрии города Томска, 1 октября фонтаны в областном центре работать перестанут, начнется процесс их консервации и подготовки к зиме.

Через несколько часов специалисты начнут опустошать резервуары фонтанов, отключат электро- и водоснабжение, снимут форсунки и насосы.

Специалисты снимут с фонтанов оборудование – насосы и подводные фонари, очистят их, а в несъемные насосы зальют антифриз, чтобы оборудование не замерзло зимой.

«Смотри, как облаком живым фонтан сияющий клубится»... Это строчка из стихотворения Федора Тютчева. Так вот, томские фонтаны несколько месяцев «клубиться» не будут.

К Новому году Томск украсят светодиодные фонтаны. Фото: из социальной сети

Как сообщает сайт мэрии Томска, специалисты МКУ «Инженерная защита сооружений» обслуживают семь городских фонтанов – на площадях Новособорной и Батенькова, на проспекте Ленина у бывшего «Киномира», в переулке Плеханова, в Буфф-саду, а также у торговых центров «Томские товары» и Big City.

В 2021 году фонтаны начали работать с 1 мая. А вот фонтан на Набережной реки Ушайки с началом работы припозднился: его запустили только 1 июня, до этого времени специалисты ремонтировали объект.