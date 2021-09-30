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Спорт30 сентября 2021 5:33

«Томь» проиграла московскому «Спартаку-2» со счетом 3:1

Все голы матча были забиты в последние 20 минут встречи
Анна Савиных
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
«Томь» смогла ответить лишь одним мячом. Фото: Игорь Котов

«Томь» смогла ответить лишь одним мячом. Фото: Игорь Котов

В среду, 29 сентября, в Москве состоялся матч 14-го тура ОЛИМП - Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2021-2022 между «Спартаком-2» и «Томью». Хозяева поля оказались сильнее сибирского клуба – 3:1.

Счет открыли спартаковцы: на 73-й минуте отличился Артем Воропаев, на 85-й - Владислав Шитов, а на 91-й – Дмитрий Маркитесов. «Томь» смогла ответить лишь одним мячом - гол престижа на 94-й минуте забил Александр Станисавлевич.

Фото: Игорь Котов

Фото: Игорь Котов

Следующую игру первенства ФНЛ «Томь» проведет на домашнем стадионе 3 октября, соперником будет «Алания» из Владикавказа.

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