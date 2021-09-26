ФК «Томь» 25 сентября на своем поле обыграл «Кубань»

Теперь в активе томского футбольного клуба 14 очков и 12 место в турнирной таблице ФНЛ. Фото: Игорь Котов

В субботу, 25 сентября, в Томске состоялся матч 13-го тура ОЛИМП - Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020-2021 между «Томью» и краснодарской «Кубанью». Встреча закончилась победой хозяев поля – 2:1.

Перед игрой положение команд было следующим. «Томь» расположилась на 13 месте в турнирной таблице ФНЛ, команда из Краснодара занимала лишь предпоследнюю строчку. Но вешать ярлыки «фаворит» и «аутсайдер» здесь не приходится – команды разделяет всего 6 очков. И сам матч доказал это.

Промозглым серым днем, под непрекращающимся дождем, команды показали на поле «Труда» настоящую борьбу. Тут было многое: и быстрый гол, и удаление, и мяч в свои ворота. Но обо всем по порядку.

Первый тайм начался с забитого мяча краснодарцев: Максим Лаук уже на 1-й минуте встречи поразил ворота Дмитрия Арапова. 0:1. Но томичи не растерялись и уже через двенадцать минут сравняли счет. Отличился в этот раз Илья Кубышкин с подачи Никиты Кирсанова. 1:1. Начало матча показало, что играют равные команды, каждой из которых крайне необходима победа.

Фото: Игорь Котов

Второй тайм и вовсе принял драматичный характер. Было очень много фолов с обеих сторон, один из которых закончился красной карточкой. Игрок томской команды Данила Савиных был удален на 61-й минуте встречи. Последние 30 минут «Томь» играла в меньшинстве. Но буквально за минуту до этой красной карточки произошел эпизод, который и предопределил исход матча. Игрок «Кубани» Сослан Таказов «срезал» мяч в свои ворота – 2:1. Эта ошибка краснодарцев стала роковой и принесла в этот день томичам важную победу.

После матча автор голевой передачи «Томи» Никита Кирсанов поблагодарил болельщиков и отметил, что игра была непростой: «Матч был сложный! Учитывая, что мы играли 30 минут в меньшинстве, считаю, что победили заслуженно, все парни выложись на все сто процентов. Хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам,что пришли в столь неблагоприятные погодные условия на стадион поболеть за нас, мы чувствовали поддержку. Ещё раз спасибо! И всех с победой!».

Теперь в активе томского футбольного клуба 14 очков и 12 место в турнирной таблице ФНЛ. Следующую игру «Томь» проведет 29 сентября в Москве, соперником будет «Спартак-2».