Смотрим кино и играем в квиз: чему посвятить свободное время осенью в Томске

Чем занять себя осенью, когда погода непредсказуема и рассчитывать на досуг на свежем воздухе не всегда правильно? Фото: Олег ЗОЛОТО

«Зима близко», как говорили герои ставшего культовым романа Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь льда и огня».

В Томск зима еще не пришла, но лето точно закончилось. Позади поездки на дачу по выходным, вылазки на природу, гуляние долгими часами по паркам и скверам. Прокатиться на велосипеде уже не тянет – прохладно, по той же причине не хочется сидеть на лавочке у фонтана (когда их уже отключат?) и болтать с подружкой.

Чем занять себя осенью, когда погода непредсказуема и рассчитывать на досуг на свежем воздухе не всегда правильно?

Сезон в театрах открыт, кинотеатры – пусть их в Томске немного – работают круглогодично.

Можно тепло одеться и съездить на Таловские чаши. Они расположены в 40 километрах от Томска и знамениты крупными известковыми образованиями, наполненными водой.

Можно никуда не ехать, а стать участником дегустации вина или сыра. Несколько заведений в городе проводят подобные вечера в изысканной атмосфере. Более того, как известно, за ваши деньги – любые капризы. Так вот, за ваши деньги сырный сомелье может приехать в ваш дом или офис.

Какие еще удовольствия возможны в осеннем городе?

«КП-Томск» предлагает обратить внимание на такой вид развлечений как квиз. Если коротко, это командное соревнование на логику, сообразительность и смекалку, которое проходит в баре или ресторане. Сравнить его уместно с такой известной передачей как «Что? Где? Когда?».

Собственно, квиз – это викторина (англ. Quiz), состоящая из нескольких раундов. Каждый раунд посвящен конкретной теме и состоит из вопросов, на которые нужно дать ответ в течение определенного времени. Часто вопросы сопровождаются фотографиями, аудио- и видеорядом. Иногда предлагаются возможные варианты ответов, из которых необходимо выбрать верный. Если играть в классический квиз, вопросы удивят разнообразием тематики: от поэтов Серебряного века до устройства атомного реактора.

В одной команде обычно от 2 до 10 человек. Команд на игре может быть от 3 до бесконечности. Фото: автора Фото

В Томске популярен квиз, посвященный теме «кино и музыка». Сможете по нескольким нотам отличить исполнение Эдуарда Хиля от Олега Анофриева? Или узнать на фото 40-летней давности группу «Смысловые галлюцинации»? А рассказать, кому принадлежал кот из «Крестного отца», которого на коленях держал

Марлон Брандо? Кстати, это был кот, который гулял сам по себе. Он просто заблудился и забрел на съемочную площадку...

В одной команде обычно от 2 до 10 человек. Команд на игре может быть от 3 до бесконечности. Средняя продолжительность игры 2-2,5 часа. В зависимости от данных ответов, командам присуждают очки. Победителем становится та, которая набрала наибольшее количество очков.

В Томске популярен квиз, посвященный теме «кино и музыка». Фото: Сергей Шаповалов

Возраст участников – самый разный. В зале, где проходят игры, можно увидеть совсем молодых людей школьного возраста, есть те, кто относится к категории 50+. Возрастные игроки, как правило, становятся активны, если заявлена знакомая тема, например, «Назад в СССР» или «Кино и музыка: 80-е против 90-х».

Люди, перешагнувшие 40-летний рубеж, единодушно говорят о том, что два часа, проведенные в азартной атмосфере игры, освежают и прочищают мозги.

Пусть ненадолго, но удается забыть все многочисленные проблемы, которые приходится решать и тем, кто родился в Советском Союзе и тем, кто появился на свет значительно позже.

Итак, если наш рассказ вас заинтересовал, погуглите место проведения ближайшего квиза в Томске. Далее нужно собрать команду, зарегистрировать ее у организаторов, оплатить взнос и прийти в назначенное время. Удачи!