В Томской области единороссы получат 27 мандатов в Законодательной Думе

По утвержденным итогам в ЗДТО седьмого созыва, большинство мест в региональном парламенте займут единороссы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вчера, 21 сентября, областная избирательная комиссия утвердила итоги выборов-2021 в Законодательную Думу Томской области (ЗДТО). Однако новый состав парламента, по информации облизбиркома, обнародуют позднее – до начала октября.

Напомним, выборы в региональную Думу VII созыва проходили 17-19 сентября. По предварительным данным, 42 депутатских места распределятся следующим образом. «Единая Россия» займет 27 из них (вместе с мандатами от 19 округов), КПРФ – семь, ЛДПР – три места, «Справедливая Россия» – три (с одним мандатом от округа), «Новые люди» – два места.

Выборы проходили по единому избирательному округу и по одномандатным округам, а также по партийным спискам. Чтобы войти в число победителей, политические партии должны были преодолеть пятипроцентный барьер.

По сведениям облизбиркома, по единому избирательному округу большинство голосов получила партия «Единая Россия» с 33,21% голосов. На втором месте КПРФ, у которой 24,42% голосов; на третьем – ЛДПР с 12,63%. На четвертое место вышла «Справедливая Россия – За правду», которая набрала 11,01% голосов. На пятом «Новые люди» – у них 10,19%.

По одномандатным округам на 19 из 21 победили кандидаты от «Единой России». Лишь на одном лидирует кандидат от КПРФ, на другом – от партии «Справедливая Россия».

Предполагается, что в ЗДТО представители партии «Единая Россия» – с учетом депутатов, которые победили на округах, и результатов по единому округу, – получат 27 мандатов. Депутатам от КПРФ достанется семь мест, представителям партий «Справедливая Россия» и ЛДПР – по три, «Новые люди» получат два кресла.

Сейчас партии за пять дней должны определить итоговые перечни имен своих кандидатов по спискам. После этого облизбирком, также в течение пяти дней, утвердит возможные замены в партийных списках. Фамилии депутатов областной Думы VII созыва станут известны до 1 октября 2021 года.