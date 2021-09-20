Участники экспедиции по Красноярскому краю, считавшиеся пропавшими, вернулись в Томск

Экспедиция пошла не по плану, но группа вернулась в Томск здоровой и невредимой, к тому же в увеличенном составе. Фото: Томское отделение РГО

Участники географо-краеведческой экспедиции по Красноярскому краю и Томской области, ранее считавшиеся пропавшими, нашлись и вернулись в Томск, об этом сообщила пресс-служба томского отделения Русского географического общества.

Напомним, что экспедиция стартовала 1 сентября 2021 года в Красноярске, конечным пунктом должен был стать Томск. Группа археологов и географов из девяти человек планировала пройти по Тунгусской тропе, пролегающей через верховья рек Сым и Орловка. Участники хотели снять документальны фильм и по результатам экспедиции подтвердить или опровергнуть теорию о проникновении воинственных племен в среднее течение Кети в начале XVII века.

Неожиданно утром 16 сентября в томское областное отделение РГО поступило сообщение от томички, которая заявила, что перестали выходить на связь ее 16-летний сын и бывший супруг, отправившиеся в эту экспедицию. Последний раз они связывались вечером 11 сентября, когда исследователи находились в населенном пункте в 350 км от п. Белый Яр (Верхнекетский район Томской области). Также, по словам женщины, из-за непроходимой дороги им пришлось развернуться и искать другой путь.

Как сообщили в РГО, 17 сентября исполнительная дирекция томского отделения взяла на себя инициативу по поиску пропавших совместно с МЧС.

Фото: Томское отделение РГО

В ночь с 17 на 18 сентября Алексей Гапонов, руководитель экспедиции, вышел на связь со своей женой Анастасией и сообщил, что группа находится примерно в 30 километрах от села Катайга (Верхнекетский район Томской области) и 19 сентября планирует прибыть в Томск.

Позднее один из участников экспедиции видеооператор и блогер Александр Сакалов написал в своем telegram-канале: «Изначальный план был пройти тунгусской кочевой тропой через непроходимые болота водораздела Оби и Енисея, но из-за дождей болота были обводнены больше обычного плюс перегруз и первая серьезная поломка. Порвался кардан».

Он также рассказал, что проблему с карданом решили на месте - заварили. Но было принято решение пройти этот водораздел по маршруту вдоль Обь-Енисейского канала.

«Расстояние и время прохождения маршрута увеличилось в два раза. Сообщить об этом в МЧС не было возможности, связи сотовой нет, спутниковые телефоны не ловили тоже. Еды хватило впритирку, так как брали с запасом. Вся команда в норме хотя силы и нервы уже были на пределе», - пишет Александр.

Экспедиция пошла не по плану, но группа вернулась в Томск здоровой и невредимой, к тому же в увеличенном составе. По словам Александра Сакалова, на одной из баз авиалесоохраны, где им заночевать пришлось, пилоты попросили забрать котенка, ведь лесопожарный сезон скоро закончится, и четвероногий останется там совсем один.

Вот так и закончилось путешествие исследователей: девять человек, одна собака и котенок.