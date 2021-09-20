Выборы-2021 в Томской области прошли в штатном режиме, хотя не без шероховатостей

В понедельник, 20 сентября, предварительные результаты трех дней голосования озвучил Ростислав Радзивил, председатель избирательной комиссии Томской области Фото: Олег УКЛАДОВ

Как мы сообщали ранее, явка на сентябрьских выборах-2021 депутатов Госдумы России на 18.00 19 сентября составила по Томскому одномандатному избирательному округу №181 38,14%, по Обскому избирательному округу №182 – 37,84%. На выборы в Законодательную Думу Томской области пришли 37,24% избирателей. Эту информацию озвучил поздно вечером в воскресенье облизбирком.

По словам экспертов, явка в 2021 году превысила показатели выборов в ГД РФ и областную Думу в 2016-м. Тогда на выборы в областной парламент пришло 33,64% избирателей, в Госдуму РФ по 181-му округу – 33,31%, по 182-му округу – 33,6%.

В понедельник, 20 сентября, предварительные результаты трех дней голосования озвучил Ростислав Радзивил, председатель избирательной комиссии Томской области.

По его словам, явка избирателей по региону превысила 40%. Выборы в Госдуму Федерального Собрания РФ VIII созыва, тоже предварительно, показали, что наибольший процент голосов набрала партия «Единая Россия» (более 32%), на втором месте КПРФ, за которую проголосовало свыше 22% томичей, на третьем – ЛДПР, набравшая свыше 11%. Далее идут «Новые люди» с результатом более 9%, у «Справедливой России» больше 8% голосов. У «Партии пенсионеров» их свыше 3%. Остальные политические партии также не преодолели барьер в 5%.

Как уточнил Ростислав Радзивил, окончательные результаты трехдневной выборной кампании облизбирком планирует подвести к вечеру 21 сентября. Print screen c YouTube

– По Томскому одномандатному избирательному округу № 181 кандидаты идут очень близко, практически рядом. Цифры постоянно меняются, но на утро 20 сентября картина такова. Леонтьев Илья набрал 22,22% голосов, Диденко Алексей 21,89%, Шипилов Василий – 18,28%, – обнародовал предварительные данные Ростислав Радзивил. – Лидеры по Томскому одномандатному избирательному округу № 182 – Соломатина Татьяна (30,75%), Немцева Галина (19,68%), Губа Сергей (17,65%).

Он уточнил, что в Законодательную Думу Томской области VIII созыва прошли «Единая Россия» с 33,24% голосов избирателей; КПРФ, которая набрала более 24%; ЛДПР, у которой свыше 12%; «Справедливая Россия» – более 10%; «Новые люди», получившие свыше 10%. Остальные партии получили менее 5% голосов.

По окружным спискам лидеры, по промежуточным сведениям, определились в следующем составе. По Вузовскому округу № 1 победителем стал Иван Пушкарев (у него более 36% голосов); Кировскому № 2 – Владимир Резников (более 39%); Академическому округу № 3 – Галина Немцева (более 27%); Центральному № 4 – Сергей Автомонов (более 38%); Ленинскому № 5 – Олег Правдин (свыше 33%), Каштачному № 6 – Кирилл Базаев (более 30%); Белозерскому № 7 – Виктор Власов (более 31%); Мичуринскому № 8 – Екатерина Собканюк (более 38%); Лесному № 9 – Павел Юденко (более 33%); Восточному № 10 – Сергей Котов (более 42%); Западному № 11 – Валерий Осипцов (более 38%); Стрежевскому № 12 – Валерий Харахорин (более 46%); Колпашевскому № 13 – Александр Куприянец (более 47%); Асиновскому № 14 – Олег Громов (свыше 44%); Малиновскому № 15 – Даниил Рябченко (более 39%); Томскому № 16 – Юрий Дроздов (более 36%); Северному № 17 – Владислав Бородин (свыше 47%); Приобскому № 18 – Паруйр Яврумян (свыше 44%); Шегарскому № 19 – Геннадий Сергиенко (свыше 57%); Кетскому № 20 – Степан Михайлов (более 39%); Чулымскому № 21 – Антон Начкебия (за него проголосовало свыше 42% избирателей).

Как уточнил Ростислав Радзивил, окончательные результаты трехдневной выборной кампании 17-19 сентября 2021 года областная избирательная комиссия планирует подвести к вечеру 21 сентября.

Нарушения зафиксированы благодаря избирателям

Можно ли сейчас предположить, сколько мандатов получат депутаты в областной Думе? По словам главы облизбиркома, об этом сложно сказать до подведения итогов голосования: партийные удостоверения должны быть пропорциональны количеству голосов избирателей, поданных за областные списки. Эти данные будут вычисляться по специальной формуле, но сейчас, пока подсчет предварительный, цифры в нее занести нельзя. Если они изменятся, то, соответственно, изменится и количество мандатов.

О зафиксированных нарушениях томичам становилось известно сразу, их на данный момент насчитывается порядка 15, новых обращений за ночь не добавилось.

– Жалобы граждан касались нарушения агитационного периода, порядка хранения избирательных бюллетеней, работы КОИБов; ряд обращений был по поводу разъяснения избирательного законодательства. Много томичей обращалось в облизбирком с просьбой сообщить, на какой избирательный участок им надо прийти, чтобы проголосовать. Всем была оказана помощь, – отметил, в частности, Р. Радзивил.

Были ли жалобы на нарушение избирательного права граждан? Да, подчеркнул спикер:

– Поскольку это уголовно наказуемое преступление, три поступившие к нам жалобы были направлены в региональный Следственный комитет для возбуждения уголовного дела и привлечения виновных лиц к ответственности. В этих жалобах, впрочем, не указывалось, когда и кто принуждал людей к голосованию. Избирком – не следственный орган, мы не можем допрашивать граждан и выяснять факты, которые не являются общеизвестными. Поэтому заявления отправлены в компетентные органы для соответствующей проверки.

Почему в процессе голосования уточнялось общее число избирателей, когда говорилось о явке, и при этом было очевидно, что шла корректировка показателей? Вопрос также не остался без ответа.

Некоторые кандидаты в депутаты называли выборную кампанию-2021 «грязной», отмечая большое количество черного пиара. Фото: Олег Укладов

– Это стандартная процедура. Цифры считает система ГАС «Выборы», куда заложены определенные критерии подсчета. Мы ничего не скрывали от общественности, – пояснил Ростислав Радзивил.

Он также добавил, что были одна или две жалобы на подкуп избирателей, причем один из заявителей попросил облизбирком направить сведения в УМВД региона. Поскольку подкуп – тоже уголовное преступление, избирательная комиссия передала их в соответствующую структуру для дальнейшего рассмотрения и принятия мер.

Некоторые кандидаты в депутаты называли выборную кампанию-2021 «грязной», отмечая большое количество черного пиара. Как оценивает ее руководитель областной избирательной комиссии? По словам Р. Радзивила, выборы были сложными, однако комиссии действовали строго в рамках закона и старались максимально обеспечить легитимность, доверие граждан к итогам.

– На мой взгляд, серьезных нарушений допущено не было. Насколько мне известно, лидеры ряда политических партий уже сделали по этому поводу свои заявления, они также подтверждают данный вывод. В целом выборная кампания-2021 прошла в штатном режиме, – заявил он журналистам.