Ушел из дома и не вернулся: как часто пропадают люди в Томской области?

За восемь с лишним месяцев этого года в поисково-спасательный отряд поступило 244 заявки на поиск пропавших людей по всей Томской области. Фото: vk.com/la_tomsk

«Полиция просит помощи в поисках человека», «Полиция ищет подростка»: эти и подобные заголовки мы все чаще встречаем в СМИ. Только за сентябрь по региону МВД опубликовало не менее пяти ориентировок пропавших, как детей, так и взрослых людей.

О том, куда исчезают люди, какие сложности возникают при поиске и какова статистика пропавших, специально для «КП-Томск» рассказал Александр Монастырский, региональный представитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Томской области.

Александр, какова статистика пропавших в Томской области за 2021 год?

– За восемь с лишним месяцев этого года к нам поступило 244 заявки на поиск пропавших людей по всей Томской области. 189 человек найдены живыми, еще 19, к сожалению, погибшими. Четырем заявителям мы порекомендовали обратиться в «Жди меня», так как срок давности пропажи очень большой. По восьми заявкам пропажи не подтвердились. Шестерых дезориентированных мы вернули домой. Всех, кто до сих пор не найден, мы продолжаем искать. Распространяем информацию о пропавших, проверяем свидетельства.

В основном обращаются родители подростков или родственники пенсионеров?

– Более 75% заявок – это городские поиски и только 20% – это поиски в природной среде. На поиск несовершеннолетних в этом году мы получили 57 заявок, а на поиск людей старше 60 лет – 60. Поэтому уверенно можно заявить, что больше всего заявок мы получаем на взрослое население от 19 до 60 лет. Таких заявок за этот год поступило 127.

Больше всего заявок "ЛизаАлерт" получает на взрослое население от 19 до 60 лет. Фото: vk.com/la_tomsk

Какой поиск проще – в лесу или в городе?

– Нельзя сказать, какой поиск легче. Все зависит от вводных, которые мы получаем, и от того, как будут развиваться события во время поисково-спасательных работ. Бывает так, что городской поиск затягивается и требует много сил и ресурсов. В городе важно выяснить маршрут движения потерявшегося, а это просмотр камер, патрули, проверка людных мест и точек притяжения, транспортных узлов и вокзалов. На лесном же поиске бывает так: приехали, зашли в лес и вывели человека. Но и тут тоже свои особенности. Сложность лесного поиска сильно зависит от времени года и суток, окружающей температуры, природных условий, удаленности места поиска от населенных пунктов и, элементарно, от наличия дорог. Иногда и лесной поиск может затянуться на несколько дней и даже недели. Тогда нам понадобится много выездов, много людей, много разных ресурсов.

Какой подход к поискам вы применяете? И как готовятся к этому волонтеры?

– У нас в отряде принята система оповещения о поиске. Чтобы собраться непосредственно на выезд, поисковикам может потребоваться совсем немного времени, иногда около часа. Волонтеры обычно в активный сезон постоянно готовы. Многие берут с собой одежду и снаряжение на работу или возят в машине. Что касается подготовки, то мы регулярно проводим обучение и тренировки для своих волонтеров, ведем набор новичков. Вне сезона мы собираемся для проведения учений, изучаем оборудование, повышаем квалификацию поисковиков.

Волонтеры берут с собой одежду и снаряжение на работу или возят в машине. Фото: vk.com/la_tomsk

Как вы узнаете о пропаже человека и через какое время волонтеры начинают выдвигаться?

– Мы активно сотрудничаем с полицией, МЧС, кроме того у «ЛизаАлерт» есть своя горячая линия, она работает круглосуточно и бесплатно. Заявка на поиск может поступить по любому из этих каналов. О пропаже чаще всего заявляют родственники и родные потерявшегося человека. И здесь важный момент: чем быстрее поступает заявка на поиск, тем больше шансов найти человека быстро.

Какой год был самым запоминающимся для отряда?

– Каждый год у нас десятки активных поисков. Иногда в активный сезон за один только день может случиться сразу несколько выездов. И каждый выезд особенный, ведь за каждой заявкой стоит человек и чья-то личная трагедия, чья-то беда. Больше всего обращений мы получаем в теплый период года – летом, осенью. Это связано с тем, что люди активно выезжают в лес собирать грибы или погулять. Но бывают заявки и зимой

"ЛизаАлерт" активно сотрудничаем с полицией и МЧС. Фото: vk.com/la_tomsk

Какой случай пропажи человека в Томской области вам больше всего запомнился?

– Пожалуй, самый тяжелый и громкий случай за 2020 год – это поиск подростка в природной среде зимой. Это был декабрь, погодные условия были очень тяжелыми. Иногда температура опускалась ниже 20 градусов, временами шел снег, а в лесу эти факторы очень усложняют поисковую работу. Во время поисково-спасательных работ мы взаимодействовали с полицией, МЧС и следственным комитетом. Применяли беспилотный летательный аппарат и снегоходы. Поиск длился 11 дней, мороз и плохая погода мешали, но многих поисковиков преодоление трудностей объединило. К сожалению, подросток был найден погибшим, и это большая трагедия для всех.

Но бывают и положительные случаи, не менее запоминающиеся. Так, в этом году летом мы выехали на ночной поиск заблудившегося грибника в лесу. А по пути выяснилось, что в том же лесу потерялся еще один человек. И у нас получилось найти одного и выдвинуться на поиск второго, и того тоже нашли успешно. Вот такой удачный дубль. Такие моменты сильно поднимают мотивацию поисковиков и объединяют людей в отряде.

Александр Монастырский также добавил, что поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» с каждым годом получает все больше заявок на поиск пропавших людей. В 2019 году волонтеры приняли 274 заявки, в 2020-м – 290, а за 8,5 месяца 2021-го – уже 244. Региональный представитель отряда отметил: статистика увеличивается не из-за того, что каждый год пропадает все больше людей, просто родственники пропавших все больше узнают о существовании поисковых отрядов.

Памятка для томичей, чтобы не потерять близких и не оказаться самим без вести пропавшим

Будьте всегда на связи. Как со своими детьми, так и со взрослыми. Интересуйтесь, где они и куда уходят, когда придут. Чтобы это вошло в привычку, сами поступайте так же. Возьмите за правило предупреждать, куда вы идете и когда вернетесь, сообщайте близким, когда добрались до места. И точно так же будут делать ваши дети.

Если вы идете в лес, обязательно сообщайте родным и близким, а также друзьям, в какое место вы едете и когда планируете вернуться. Возьмите с собой компас и полностью заряженный телефон. Если вы вдруг потерялись, ни в коем случае не надо впадать в панику, это только усугубит ситуацию. Позвоните в 112 и сообщите, что заблудились.

Перед походом в лес правильно соберитесь. Возьмите с собой еду, воду и спички. Также стоит уделить внимание одежде. Лучше надеть яркую одежду, хорошо заметную в природной среде, и ни в коем случае не использовать камуфляж. Человека в маскировочном костюме трудно заметить даже с нескольких метров. Если у вас нет яркой одежды, возьмите с собой жилет автомобилиста. Его легко найти в магазинах, и он не занимает много места, зато, если вы потеряетесь, его можно будет надеть поверх одежды.

Если вы все же потерялись, оставайтесь на месте и не поддавайтесь панике, вас вскоре найдут. Постарайтесь разжечь костер, соорудить себе убежище, откликайтесь на любой шум или голоса и дождитесь поисковую группу.

В городе можно обратиться за помощью к окружающим людям, попросить сообщить в полицию, родным.

Что касается детей, то очень важно объяснять им, как не потеряться и что нужно делать, если все-таки потерялся. Для этих целей в поисковом отряде существует направление для учащихся младших и средних классов «Школа ЛизаАлерт», где опытные инструкторы проводят для детей уроки безопасности, часто в игровой форме, рассказывая, как себя вести с незнакомыми людьми, на природе, в городе.