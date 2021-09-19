Явка на выборах в Томской области в 2021-м выше показателей пятилетней давности

По мнению представителей различных партий, в области и в Томске выборная кампания прошла в высоко конкурентной борьбе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Явка на сентябрьских выборах-2021 депутатов Госдумы России на 18.00 19 сентября составила в воскресенье по Томскому одномандатному избирательному округу № 181 38,14%, по Обскому избирательному округу № 182 – 37,84%. На выборы в Законодательную Думу Томской области пришли исполнить свой гражданский долг 37,24% избирателей. Об этом сегодня вечером сообщил облизбирком, подводя предварительные итоги голосования.

«Явка в 2021 году превысила показатели прошлых выборов в ГД РФ и областную Думу, которые прошли в 2016 году», – утверждают эксперты. Как сообщала «КП-Томск», в регионе 17 сентября начались трехдневные выборы депутатов Госдумы РФ, Законодательной Думы Томской области (ЗДТО) и представительных органов в двух муниципалитетах. По данным на 15.00 сегодняшнего дня за кандидатов в депутаты в ЗДТО проголосовали 32,55% избирателей (247 252 человек). За депутатов Госдумы РФ по Томскому округу № 181 отдали голоса 33,58% избирателей, по Обскому округу № 182 – 33,03%. В 2016 году итоговая явка в Томской области на выборах в областной парламент составила 33,64%, в Госдуму по 181-му округу – 33,31%, по 182-му округу – 33,6%.

На выборах депутатов Законодательной Думы Томской области лидером по явке стал Восточный избирательный округ – 45,88%. В аутсайдерах Ленинский округ Томска (29,66%). В выборах депутатов ГД РФ максимальная явка зафиксирована в Северске (УИК № 14) – 44,54%, самая низкая – в Стрежевском округе (31,79%). Как сообщил облизбирком, на выборах в областную Думу проголосовали 283 008 из 759 945 из избирателей, в Госдуму РФ – 285 605 из 762 359 человек. По мнению представителей различных партий, в области и в Томске выборная кампания прошла в высоко конкурентной борьбе. Активная агитация велась в соцсетях, что в немалой степени привлекло социально активных граждан на выборы. Впрочем, часть томичей выборная кампания не заинтересовала. С одной стороны, это может быть связано с отсутствием актуальных предложений на политическом рынке, с другой – с непониманием смысла их личного участия.

Избирательная комиссия Томской области за 17-19 сентября получила более 10 жалоб на различные нарушения, сообщил сегодня журналистам глава областного избиркома Ростислав Радзивил. По его словам, ни одна из них не повлияла на итоги выборов. Самым серьезным нарушением стала, пожалуй, попытка вскрыть опечатанный сейф с избирательными бюллетенями в УИК № 24 в Томске.

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Жалобы на исход голосования не повлияли

– Благодаря трехдневной процедуре, явка на выборы превысила показатели 2016 года. Избиратель был явно более активным, люди пошли на участки и отдали свои голоса, – сказал Радзивил на брифинге 19 сентября. – За время выборов в избирком поступило более 10 жалоб. Темы обращений касались агитации вне разрешенного периода, нарушения порядка хранения избирательной документации, работы автоматических комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Самым серьезным нарушением признана попытка вскрыть опечатанный сейф в участковой избирательной комиссии. По словам руководителя облизбиркома, в УИК № 24 в Томске в субботу была зафиксирована попытка открыть опечатанный сейф с избирательной документацией. Но, по словам Радзивила, в сейфе не было бюллетеней, так как голосование проходило с помощью КОИБов и информация об итогах голосования хранилась в флеш-накопителях. Поэтому повлиять на итоги голосования было нельзя. Эксперты и томские политики в целом оценили прошедшую в регионе избирательную кампанию как максимально открытую, честную и конкуретную. Реальные нарушения были единичными, выборы прошли в рамках правового поля.