Что стоит почитать томичам, когда за окном дождливо и пасмурно

Согласитесь, в погожий осенний день приятно посидеть в парке на скамье и почитать что-нибудь для души. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце августа томский педагог запустил флешмоб о прочитанных книгах «Как я прочел это лето». Учитель русского языка и литературы Академического лицея имени Псахье Ринат Бакеев предложил разместить в соцсетях рассказ о том, какие книги удалось прочитать за лето.

В свою очередь, «КП-Томск» решила вспомнить о книгах, где фигурирует осень, и составила свой рейтинг известных произведений, где так или иначе упоминается это время года. Журналисты привлекли ближний круг – родственников, друзей, знакомых, – чтобы провести небольшой опрос на тему литературы, близкой по настроению к осени. И вот что получилось.

Алеющие гроздья рябины – один из традиционных символов осени в литературе и изобразительном искусстве. Фото: Ксения Высотина

10. «В конце ноября». Сказочная повесть шведоязычной писательницы из Финляндии Туве Янссон. Именно Янссон является создательницей волшебного мира муми-троллей. «В конце ноября» – книжка, где сначала серо и уныло, а затем становится красочно и весело.

9. «Ночь в тоскливом октябре». Роман американского писателя-фантаста Роджера Джозефа Желязны, кстати, последний, который успел написать автор. Книга разделена на 32 главы, каждая из которых представляет одну «ночь» в октябре. Повествование в романе идет от лица сторожевого пса по кличке Нюх.

8. «Отчаянная осень». Автор – представительница русской прозы Галина Щербакова. Осень в романе – это начало событий, главными героями которых стали подростки, их родители и учителя. Читается легко, заставляет задуматься. Кстати, написана эта вещь была в середине 1980-х.

7. «Осень». Автор Али Смит – шотландская писательница и журналистка. Эту книгу критики сравнивают с ворохом осенних разноцветных листьев, которые порыв ветра унес в неизвестном направлении. Роман яркий и печальный.

6. «Дни поздней осени» Константина Сергиенко, автора книг для детей и юношества. Произведение «Дни поздней осени» написано в форме дневника 16-летней девочки, полюбившей странного, несчастливого взрослого человека. Повесть о несбыточности их любви, о невозможности вырваться из строгих правил, о хризантемах и об осени.

В таком доме вполне могло бы происходить действие некоторых книг, о которых вспомнили читатели «КП». Фото: Ксения Высотина

5. «Осень в Петербурге» южноафриканского автора Джозефа Максвелла Кутзее, обладателя Нобелевской премии по литературе. Это роман о Достоевском, тайно приехавшем из-за границы в Петербург для выяснения обстоятельств самоубийства (или убийства) его приемного сына. Часть романа основана на биографических реалиях, в целом же произведение можно отнести к области вымысла или литературной реконструкции.

4. «Дождь надолго». Автор – томский писатель Вадим Макшеев. Небольшой и невеселый рассказ. Впрочем, сам Макшеев не раз говорил, что пишет печальные вещи. Справедливости ради отметим, что родился Вадим Макшеев не в Томске, а в Тарту. Вместе с матерью был сослан на поселение в Нарымский округ.

3. «Осень в Пекине» – ироничный роман Бориса Виана с элементами абсурдизма, написанный осенью 1946 года. Ни об осени, ни о Пекине в нем речи нет, тем не менее, мы включили книгу в наш рейтинг. Критики не исключают, что роман назван так потому, что написан осенью.

2. «Лето, прощай» знаменитого американского фантаста Рэя Брэдбери. Действие разворачивается через два года после событий, описанных в романе «Вино из одуванчиков». В центре сюжета – взросление главного героя.

1. «Осенние визиты» – роман российского писателя-фантаста Сергея Лукьяненко. Жанр романа сам автор определил, как социальную фантастику. В прошлом году закончилась работа над мини-сериалом по мотивам книги.

Золотая осень – хорошее время для долгих прогулок, приятных размышлений, а также для вдумчивого чтения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Желаем получить удовольствие от чтения. И не стоит забывать, что, как писал Маяковский, «все работы хороши, выбирай на вкус!». Выбранные нами книги тоже хороши, все без исключения. Наслаждайтесь!