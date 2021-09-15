Ростислав Радзивил: «На территории Томской области выборы пройдут на федеральном, областном и местном уровнях»

Ростислав Радзивил и Олег Водянкин рассказали журналистам о том, насколько обеспечена безопасность избирателей в дни предстоящего голосования, о поступивших жалобах и технической оснащенности участков в части видеонаблюдения. Print screen с канала YouTube

Наверное, все томичи помнят о том, что выборы в этом году будут проходить три дня – 17, 18 и 19 сентября. В Томской области работают 769 участковых избирательных комиссий. Насколько они готовы к предстоящему мероприятию и отвечают требованиям безопасности, в среду, 15 сентября, журналистам рассказали Ростислав Радзивил, председатель облизбиркома, и Олег Водянкин, начальник управления организации общественного порядка и взаимодействия с органами власти УМВД по Томской области.

Досрочное голосование проходит как обычно

Как отметил Ростислав Радзивил, на территории региона пройдет шесть избирательных кампаний. Из них две крупные – это выборы в Госдуму РФ VIII созыва (ГД РФ) и в Законодательную Думу Томской области VII созыва. Выборы локального уровня в органы местного самоуправления (глав поселений) состоятся в Белоярском городском поселении Верхнекетского района и в Первомайском сельском поселении Первомайского района. Кроме того, местные жители должны избрать членов Совета Молчановского сельского поселения, и дополнительно – депутатов Думы Кривошеинского района.

Потенциально все участки для голосования оснащены технически – внутри помещений установлены видеокамеры. Поэтому, как заверяют организаторы, любые нарушения будут видны как на ладони, а попытки схитрить или обвести вокруг пальца общественность и власти станут пресекать на корню.

– Камеры есть на каждом избирательном участке. Они проверены и исправны. Это и служебные камеры Ростелекома, и видеорегистраторы. Дополнительно видеозаписи будут просматриваться членами избирательной комиссии Томской области для контроля над подготовкой и ходом голосования. Сейчас в здании библиотеки им. А. С. Пушкина на ул. К. Маркса, 14 уже оборудован центр общественного наблюдения, по периметру установлены автоматизированные рабочие места и восемь видеокамер. Два больших стенда, на которых они стоят, обустроены для наблюдателей и граждан, – в частности, сказал Ростислав Радзивил.

На выборах 2021 года регион будет участвовать в шести избирательных кампаниях. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

Что касается досрочного голосования, то, как уточнил глава облизбиркома, оно проходит в отдаленных труднодоступных местностях с 10 по 16 сентября. К настоящему моменту таким способом проголосовало 642 человека. Цифра постоянно меняется, потому что каждый день члены избирательных комиссий выезжают на места – их доставляют на вертолетах на промыслы (например, сегодня они работают на нефтегазовом месторождении Пионерное).

Используют в регионе и систему «Мобильный избиратель». Со 2 августа по 13 сентября проходил прием заявок от томичей на удаленное участие в выборах. По сведениям областной избирательной комиссии, порядка 13 000 избирателей подали их для голосования на выборах в Госдуму РФ и 8 749 – в Законодательную Думу Томской области.

Нарушения есть. Куда без них перед выборами…

На дату 15 сентября в избирком поступило 88 жалоб, уточнил Ростислав Радзивил. В основном они связаны с размещением агитационных материалов и кубов либо с выступлениями кандидатов (в том числе в ходе предвыборных дебатов).

– Жалобы поступали как от кандидатов, так и от партий, и от жителей, недовольных заклеиванием стендов для объявлений избирательными листовками и нарушением правил благоустройства домовых территорий. Чаще всего люди жалуются именно на расклейку или отсутствие выходных данных – это грамотные в вопросах избирательного законодательства горожане, – заявил Ростислав Станиславович.

Представитель регионального УМВД Олег Водянкин, в свою очередь, напомнил, что за нарушения подобного рода (жалобы поступали и в управление) установленных задержанных лиц по закону ожидает административное взыскание – если иное не предусмотрено. Его размер не был озвучен. К слову, поймать за руку могут как расклейщиков листовок в неустановленных местах, так и граждан, срывающих агитки. Это тоже нарушение требований закона.

Полковник полиции добавил, что все объекты избирательной системы взяты под круглосуточную охрану полиции, в дни проведения выборов при взаимодействии с сотрудниками Росгвардии, также круглосуточно и повсеместно, будет обеспечиваться порядок. Работа выстроена, личный состав полиции готов к решению поставленных задач.

– Возможные нарушения в дни голосования будут предотвращаться. На каждом избирательном участке действует представительство полиции. Перед входом граждан на объекты избирательной системы мы традиционно обеспечим процедуру осмотра, поэтому приходить на избирательные участки с колюще-режущими, взрывоопасными предметами не стоит. Они будут изыматься. В состоянии алкогольного опьянения лучше на голосование не приходить – три дня дают возможность каждому гражданину выбрать из них наиболее удобный. Если возникает конфликтная ситуация, любой голосующий сможет обратиться к сотруднику полиции на участке. Но решение об удалении с избирательного участка принимает председатель УИК, – подчеркнул Олег Водянкин.

При посещении участков голосования нетрезвыми томичами, решение об их удалении принимают главы УИК. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приглашения на выборы и общественное наблюдение

До выборов осталось два дня. Члены участковых избирательных комиссий сейчас разносят по почтовым ящикам жилых домов пригласительные билеты по установленным графикам. До начала голосования их получат все.

И, наконец, финальная новость: Общественная палата Томской области открыла круглосуточную «горячую линию», куда можно обращаться по вопросам легитимности и прозрачности избирательного процесса. Задать интересующий вопрос либо передать информацию о нарушениях можно по телефону 8 (913) 852-52-87 с 15 сентября с 8 до 20 часов, с 17 по 19 сентября – круглосуточно.

Кроме того, в центре видеонаблюдения Общественной палаты можно будет посмотреть круглосуточную трансляцию с избирательных участков, что, по мнению организаторов, позволит оперативно рассматривать спорные вопросы.