Классная идея – студенты в Томске поддерживают замысел Новых людей о социальной транспортной карте

Проект студенческой социальной транспортной карты был представлен сторонниками партии 14 сентября.

Около 55 тысяч студентов учится в Томске – это десятая часть от всех жителей города. Сторонники партии «Новые люди» выяснили, что ежемесячно студенты тратят в среднем 2 482 рубля в месяц на проезд в общественном транспорте. Эта сумма превышает стипендиию (которая в среднем составляет 1,5 – 2,2 тыс. рублей в месяц), а значит, весьма существенна для быта среднестатистического студента в Томске.

Чтобы помочь студентам и поддержать учащуюся молодежь, Новые люди предлагают внедрить в студенческой столице России единую социальную карту, которая будет доступна студентам всех форм обучения и позволит тратить меньше денег на проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах. Проект разработок был представлен сторонниками партии накануне, 14 сентября.

Как поддержать студентов

– Я сама закончила Томский государственный университет, жила в общежитии, ездила на автобусе и знаю все тонкости жизни студента в нашем городе. Так как кампус и учебные корпуса находятся не в одном месте, очень много денег у студентов уходит на оплату общественного транспорта, – рассказывает представитель партии «Новые люди» Ксения Старикова.

Ксения Старикова: «Мы надеемся, что предложение Новых людей найдет отклик у томичей и власти».

По ее словам, для проработки вариантов поддержки учащихся Новые люди привлекли экспертов в области транспортных решений и консультировались с коллегами из других городов.

Как результат, эксперты разработали два варианта социального проездного для студентов: безлимитный и на 40 поездок в месяц. Первый может обойтись студенту в 1,2 тыс. рублей в месяц (при этом из бюджета потребуется ежемесячно выделять по 56,3 млн рублей для компенсации перевозчикам выпадающих доходов). Второй вариант будет значительно дешевле для обоих: для студента – 800 рублей в месяц, а для бюджета – всего в 6 миллионов рублей в месяц.

– Подобное уже есть в Новосибирске, Екатеринбурге, в Алтайском крае. К сожалению, в Томске, где такая идея будет как нигде актуальна, карта еще не введена. Мы надеемся, что предложение Новых людей найдет отклик не только у томичей, но и у администрации города и Томской области, – сказала Ксения Старикова.

Родители и учащиеся – в восторге

Как выяснила «Комсомолка», предложение Новых людей в Томске пришлось по душе не только студентам, но и их родителям.

– С такой картой у сына получится неплохо экономить, и тратить эти деньги на что-то другое. Сейчас у него уходит около 3 тысяч в месяц на проезд, – поделилась с корреспондентом опроса мама студента СибГМУ Оксана Суховеркова.

– Раньше, когда жила в центре, я покупала проездной для студентов на трамвай, но они редко ходят, на холоде часто ломаются, а остановки расположены не у корпусов, да и если нужно съездить куда-нибудь по делам, трамвайные линии расположены на совсем небольшом участке города, поэтому в итоге я отказалась от такого варианта. Идея с проездным для всего транспорта мне очень нравится. Правда, классная идея, – в свою очередь призналась студентка Политеха Анна Дмитриева.