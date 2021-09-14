Могут ли томские школы исключать детей за отсутствие «правильной» формы?

Как правильно одеть дочь в школу, чтобы к ней не придирались? Вопрос не праздный. Лишь бы содержимого родительского кошелька хватило на сборы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Перед стартом нового учебного года 2021-2022 некоторые школы в соседних с Томском регионах отметились скандалами между администрациями и родительским сообществом. Темой для бурного выяснения отношений послужила школьная одежда и внешний вид детей.

В одних образовательных учреждениях издавали постановления, по которым люди должны были приобретать своим детям форму определенных производителей; в других, также в приказном порядке, вводился запрет на яркую и неестественную окраску волос, регламентировались прически школьников и школьниц. Наш город подобные страсти пока миновали. Но в редакцию «КП-Томск» звонили жители с просьбой разъяснить, имеют ли право обучающиеся надевать на занятия ту одежду, которая по цене доступна родителям. Рекомендации на этот счет дали эксперты АНО «Роскачество».

В начале будет слово

Напомним, что, согласно изменениям в федеральный закон «Об образовании в РФ» от 4 июня 2014 года все учреждения общего образования могут вводить у себя школьную форму. Однако и тогда, и сейчас финальное решение остается за администрацией образовательной организации.

Мальчики и девочки должны выглядеть в школе соответствующим образом - без рваных джинсов и ирокезов. Фото: Рамиль ГАЛИ

– Прежде чем воспрещать или разрешать что-либо (в данном случае это касается ношения школьной формы в обязательном порядке), руководители школ должны разработать и утвердить внутренний акт соответствующего содержания. Только при его наличии они вправе требовать от учеников соблюдения порядка на законном основании, – отмечают в Роскачестве.

Авторитетные эксперты, впрочем, ничего нового не сообщают: изменения в закон были внесены семь лет назад. Эти требования и поныне обязательны для школьников государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений. Они введены, в общем, с благими намерениями – чтобы обеспечить обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни, устранить признаки социального, имущественного и религиозного различия между детьми, а также «для предупреждения у них возможного психологического дискомфорта перед сверстниками, укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной идентичности».

Но, возвращаясь к сказанному выше, отмашка добрым инициативам должна идти от администрации. Регламентировать или нет введение форменной одежды, обязана решать она. Нет акта – нет и законных оснований, что называется, стричь всех под одну гребенку.

Единый стиль – не обязательно один производитель

Может ли школа заставить купить форму у конкретного производителя одежды? Закон гласит: администрация имеет возможность лишь обозначить ее цвет и фасон, но настаивать на централизованном приобретении формы или канцтоваров у одного поставщика права не имеет (это нарушает закон «О конкуренции»). Решение родители принимают сами.

Спорной зачастую является тема внешнего вида школьников – одежды, возможно, наличия косметики, стрижек, ярких аксессуаров. Такие вопросы должны решаться с учетом мнения как родителей, так и учеников, и даже профсоюза учителей. Чтобы выступить против требований школы, нужно написать официальное обращение в адрес администрации.

Однако стоит учитывать, что в школе запрещены яркие брюки, юбки с заниженной талией и высокими разрезами; одежда с декоративными заплатками, порезами, порывами, нашивками; вещи с неоднородным окрасом, яркими надписями, символикой различных групп; религиозная одежда или ее элементы; пляжная обувь, вечерние туфли на шпильках, высокие (выше 7 см) каблуки, гриндерсы, массивные кроссовки; крупные, яркие украшения. Не следует приходить на занятия с экстравагантной стрижкой. Важна чистота одежды, опрятность и аккуратный внешний вид ребенка, что, в общем и целом, справедливая рекомендация (или требование дирекции).

Выставлять за дверь – практика бесперспективная

Выгнать обучающегося без формы установленного вида с занятий школа не имеет права, даже если ее внутренний акт обязывает к тому. Специалисты Роскачества утверждают: согласно судебной практике, зачастую закон становится на сторону детей, если они подвергаются ограничениям за отсутствие формы.

В школу запрещается носить короткие юбки, декольте, пляжные сланцы или тапочки, а также красить волосы в неестественный цвет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

– Учителя не могут заставить школьника переодеваться или снимать аксессуары, которые не соответствуют установленным требованиям. Исключить ребенка из школы только на основании того, что он приходит на уроки без формы, нельзя. Есть лишь несколько причин, по которым ученика могут лишить возможности приходить на занятия, и несоответствие внешнего вида требованиям школы в них не входят. Могут потребовать написать объяснительную записку от имени самого школьника, – поясняют в Роскачестве. – Но в обязанности детей и родителей входит соблюдение требований школы и следование школьной программе, а также уставу образовательного учреждения. Правила нарушать нельзя никому.