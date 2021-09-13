Коронавирус в Томске - на 13 сентября 2021 года число заболевших стало еще меньше

Так и живем уже полтора года: под маской подчас трудно узнать знакомых. Не видят люди друг друга в прямом смысле. В Томской области режим повышенной готовности продлен до 1 октября. Фото: Артем КИЛЬКИН

На 13 сентября в Томской области общее число заболевших составило 42 124 человека. За сутки было выявлено 94 новых случая заражения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 53 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 35 518, число умерших – 552.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 31,7 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,92.

В коечном фонде сегодня свободно 31,7 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,92.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 октября. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,6.