Коронавирус в Томске 10 сентября 2021 года: число заразившихся вновь менее 100 человек

Томичи имеют возможность свободного передвижения в пространстве - не только ходить, но и выезжать за пределы региона, однако меры повышенной готовности в Томской области действуют до 1 октября, и это необходимо учитывать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 10 сентября в Томской области общее число заболевших составило 41 844 человек. За сутки было выявлено 96 новых случаев заражения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 49 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 35 355, число умерших – 550.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 32,7 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,93.

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,93. Скриншот:yandex.ru/covid19/stat

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 октября. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,7.