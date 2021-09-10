«Томское пиво»: под знаком качества, лидерства и меценатства

«Томское пиво» – одно из старейших и одновременно самых современных в России предприятий пищевой отрасли. Фото из архива ОАО «Томское пиво»

Предприятие «Томское пиво» известно как одно из старейших и одновременно самых современных не только в Томске, но и в стране, прежде всего благодаря традиционно высоким требованиям к качеству производства. Широкий ассортимент выпускаемой продукции включает свыше 60 наименований разнообразных напитков, рассчитанных на разновозрастных потребителей и представленных в российских регионах от Крыма до Хабаровского края, а также за рубежом. Томичи же уважают компанию «Томское пиво» не только за вкусные напитки, но и за городские праздники, благоустроенные общественные пространства и добрые дела.

У истоков пивоварения

Как известно, расцвет пивоваренного дела в Томске связан с именами предпринимателей Крюгеров. Именно они в конце XIX века основали у нас пивоварню, превратив ее затем в передовой для своего времени пивоваренный завод.

9 сентября 1876 года прусский подданный Карл Крюгер заложил первый камень фундамента пивоваренного завода. Первая пивоварня Крюгера представляла собой предприятие полукустарного типа, выпускающее небольшие объемы продукции, но строились планы по расширению завода, велись переговоры о закупке нового оборудования... Однако через восемь лет случился вынужденный переезд: началось строительство университета, арендованная у города земля попадала в эту зону. В начале 1884 года Карл Крюгер купил пустовавший земельный участок на Московском тракте и начал строительство нового завода, который был открыт 27 октября (9 ноября по новому стилю) 1884 года.

Новый пивоваренный завод был открыт 27 октября (9 ноября по новому стилю) 1884 года по адресу Московский тракт, 46, где он располагается и по сей день. Фото из архива ОАО «Томское пиво»

В сентябре 1890-го эстафету приготовления пенного напитка принял его племянник Роберт Крюгер. Чтобы выдержать конкуренцию на местном рынке пива, Крюгер-младший решил начать техническое перевооружение завода. Завод перешел с огневой тяги на паровую, там появился пастеризационный аппарат, что по тем временам было большой редкостью. Предприятие непрерывно модернизировалось, чтобы увеличивать объемы производства и улучшать качество продукта.

С 1908 по 1914 гг. пиво «от Крюгера» продавалось по всей обширной Томской губернии. Фото из архива ОАО «Томское пиво»

Сорта пива на заводе Крюгера производились разнообразные: «Баварское», «Венское», «Богемское», «Пильзенское», «Бок-Бир», «Экспорт», «Гамбринус», «Царское», «Козел», «Портер», «Кабинетное», «Белое», «Зимнее», «Летнее», «Эль», «Черное бархатное», «Мюнхенское», «Империал». Пиво «от Крюгера» продавалось по всей обширной Томской губернии. Качество продукции было неизменно высоким, за что основатели завода неоднократно удостаивались наград и различных знаков отличия своего времени.

Второе рождение завода

Пройдя через революцию, национализацию, две мировые войны и череду кризисов, включая лихие перестроечные времена, бывший завод Крюгеров выстоял. Дух немецких пивоваров не покинул старые стены, и в начале 1990-х предприятие снова встало на рельсы самостоятельного развития.

Возрождение томского пивоваренного завода началось в 1991 году, когда предприятие возглавил Иван Григорьевич Кляйн. При нем началась серьезная работа по восстановлению завода, модернизации производственного и технологического цикла, наращиванию объемов производства и совершенствованию качества продукции, разработке новых брендов высококонкурентных напитков. И сегодня ОАО «Томское пиво» – лидер пивоваренной отрасли России – стабильно держит марку высокого качества, уверенно сохраняет достигнутый уровень объемов выпуска продукции, повышая эффективность производства. Ориентиром для томских пивоваров служат традиции, заложенные почти полтора века назад основателем завода Карлом Крюгером – преданность делу, уважение к людям, безупречное качество продукции и стремление к развитию.

Сегодня ОАО «Томское пиво» – лидер пивоваренной отрасли России – стабильно держит марку высокого качества, достигнутый уровень объемов выпуска продукции, повышая эффективность производства. Фото из архива ОАО «Томское пиво»

Традиции меценатства

Новейшая история томского пивоваренного завода – это не только производственные показатели, но и высокая степень социальной ответственности. С ноября 2013 года руководство предприятием осуществляет Галина Ивановна Кляйн. Именно благодаря ей «Томское пиво» не только продолжает устоявшиеся традиции поддержки добрых начинаний в Томске, но и значительно расширяет масштабы благотворительной деятельности.

Так, завод активно участвует в благоустройстве Томска, который за последние годы заметно похорошел и обновился, в том числе благодаря стараниям пивоваров: к примеру, в сквере Студотрядов появился знаменитый светомузыкальный «Фонтан молодости», состоялось обустройство пл. Новособорной, Воскресенской горы и других общественных пространств. На средства «Томского пива» установили две стелы «Город трудовой доблести» в Лагерном саду. Предприятие финансировало и проведение городских праздников: фестиваль «Хрустальный Томск», День молодежи, День томича и маленького томича, фейерверки в Новый год, День Победы.

Предприятие оказывает финансовую поддержку при проведении многих городских праздников и фестивалей. Фото Евгения Парилова

Фото с сайта admin.tomsk.ru

Фото с сайте admin.tomsk.ru

Гуманизм и милосердие – не просто слова для заводчан. В самом начале пандемии коронавируса ОАО «Томское пиво» презентовало плазменные мониторы и комплекты аппаратуры для проведения видеоконференций шести медорганизациям областного центра. Телемедицина дает возможность врачам участвовать в совещаниях и консультироваться с коллегами в дистанционном формате, что позволяет уменьшить риск распространения опасной инфекции, оперативно обмениваться опытом. Причем поддержка медицинских учреждений осуществляется на постоянной основе: все респираторные госпитали в период пандемии снабжаются водой в необходимом объеме.

Ежегодно список организаций и коллективов, нуждающихся в заботе, включает 100-150 пунктов. Не остаются без искреннего доброго участия Фонд им. Алены Петровой, благотворительные организации «Рука помощи», «Обыкновенное чудо» и другие. Регулярно пополняется благотворительный счет «Победа», оказывается помощь общественной организации «Подранки» и томским поисковикам.

Одно из важных направлений социальной политики ОАО «Томское пиво» – спорт. Пивовары постоянно оказывают спонсорскую помощь спортивным школам. А еще ОАО «Томское пиво» – это генеральный спонсор финала Кубка мира по плаванию в ластах (2016 год), первенства мира по плаванию в ластах (2017 год), чемпионата мира по подводному спорту (2021 год).

Одно из важных направлений социальной политики ОАО «Томское пиво» –спорт. Фото из архива ОАО «Томское пиво»

Меценатские традиции «Томского пива» не прерываются уже второе столетие. Благотворительность для коллектива завода – это действенный вклад в историческое прошлое, настоящее и будущее Томска и его жителей.

Юбилей: мнения и поздравления

Руководители предприятий Томской ассоциации пищевиков:

– Уважаемая Галина Ивановна, руководители предприятий Томской ассоциации пищевиков поздравляют вас с юбилеем «Томского пива»!

Ваше предприятие – одно из самых социально-ответственных в Томской области. Именно ваш завод делает город лучше, интересней и привлекательней.

«Томское пиво» помогает ветеранам, инвалидам, детским домам, больницам, детям, различным фондам и приходам, творческим и спортивным коллективам. Традиции меценатства, заложенные в Томске еще в XIX веке, возродились благодаря активной позиции компании.

Ваше предприятие служит для многих хорошим примером сохранения традиций благотворительности не только в пищевой отрасли, но и в других отраслях экономики Томской области. Желаем процветания, новых возможностей для развития и, конечно, простого человеческого благополучия.

Елена Петрова, председатель правления детского благотворительного Фонда им. Алены Петровой:

– Сотрудники и подопечные Фонда им. Алены Петровой от всей души поздравляют предприятие «Томское пиво» с юбилеем!

Благодарим за длительное сотрудничество и регулярную помощь детям. Нам особенно важно, что предприятие оказывает не только адресную помощь, но и поддерживает проекты фонда по реабилитации детей. С самого начала строительства реабилитационного центра «Аленка» предприятие помогало приобрести оборудование для центра, а на протяжении всей работы «Аленки» поддерживает наши идеи по благоустройству территории. Одно из последних строений – красивая резная беседка – появилось благодаря помощи «Томского пива». Теперь это одно из любимых мест для детей и родителей!

Мы от всей души благодарим за помощь и желаем только процветания, новых вкусных рецептов, здоровья и благополучия всем сотрудникам предприятия!

Олег Попадейкин, главный врач Томской больницы скорой медицинской помощи:

– От лица администрации и сотрудников Томской больницы скорой медицинской помощи, от лица пациентов, проходивших лечение в БСМП во время перепрофилирования ее в ковидный госпиталь в 2020-2021 годах, хочу сказать огромное спасибо коллективу ОАО «Томское пиво» за оказанную спонсорскую помощь. Персональная наша благодарность также гендиректору предприятия Галине Ивановне Кляйн.

И пациенты, и медперсонал в период работы больницы в режиме респираторного госпиталя пили воду производства «Томского пива». Подчеркну, что инициатива оказать спонсорскую помощь исходила от самого руководства предприятия. Понятно, что постоянное наличие свежей, чистой воды важно и для здоровья больных, да и для организации всего процесса лечения. Конечно, нам была важна подобная поддержка.

В эти дни «Томское пиво» отмечает свое 145-летие. Нам было приятно сотрудничать с коллективом, и мы надеемся, что предприятие ждет дальнейшее процветание и развитие. Успехов!

Александр Гордиевских, бизнесмен, директор Томского марафона «Ярче»:

– Компания «Томское пиво» уже на протяжении четырех лет выступает партнером Томского международного марафона «Ярче». А бренд «Питьевая вода Vival» является официальной водой нашего марафона. На протяжении всех четырех лет его участники с удовольствием потребляют, пожалуй, одну из самых вкусных водичек, которые на сегодняшний день существуют на рынке.

Кроме того, «Томское пиво» выступает партнером в детском марафонском забеге. Таких забегов за это время было организовано множество, а их участниками стали более полутора тысяч томских ребятишек разных возрастов. И все это – благодаря нашему сотрудничеству с предприятием.

Думаю, ОАО «Томское пиво» можно назвать одним из самых чутких и отзывчивых партнеров, когда речь заходит о благотворительных, детских, спортивных мероприятиях. Конечно, хотелось бы, чтобы компания могла и впредь оказывать томичам подобную поддержку.

Валерия, компания «Комус» (Москва):

– Томский пивоваренный завод – это, несомненно, одна из визитных карточек моего родного города. Предприятие с честью представляет Томск на различных выставках. Это современное, мощное предприятие, в которое вложены колоссальные усилия его руководителей. Мне безумно приятно, что даже в Москве я регулярно встречаю продукцию «Томского пива» и слышу восторженные отзывы друзей!

Поздравляю всю команду завода с такой значимой датой и желаю дальнейшего роста и процветания. Только вперед, к новым достижениям!

Владимир, пенсионер (Томск):

– Если самому Томску уже больше 400 лет, то организаций, перешагнувших свое столетие, в нашем городе не так уж и много. И среди таких весьма достойных долгожителей – «Томское пиво». Поздравляю всех причастных к 145-летнему юбилею!

Можно по-разному относиться к слабоалкогольным напиткам, но, как известно, «губит людей не пиво». Я помню те достославные времена СССР, когда томские студенты, не мелочась, закупали томское пиво не в трехлитровых банках и не в 10-литровых канистрах, а просто в 900-литровой бочке с надписью на борту «Пиво» и катили ее по улицам города до общежития.

Однако сказать, что главными поклонниками продукции «Томского пива» являются «пузатые дядьки», было бы чистой неправдой. Не нужно забывать про не менее жаждущих детей, для которых лимонады нашего томского предприятия – это наше все! Поверьте уж мне, дедушке шестерых внуков!

Ольга, томичка:

– Моему сыну Матвею 9 лет. Так вышло, что с самого раннего детства его любимым развлечением были фейерверки на Новый год и на 9 Мая. Он даже сам Новый год ждал именно потому, что мы твердо ему обещали, что пойдем на Новособорную площадь и будем смотреть на салют. А на 9 Мая в последние годы мы ходим в Лагерный сад и любуемся салютом, который устраивает «Томское пиво».

Спасибо большое им за это. Матвей, можно сказать, благодаря им считать научился. В новостях как-то услышал, что фейерверк в День Победы будет состоять из пяти или шести тысяч залпов, пытался считать, пока мы смотрели салют. Смешно было, он быстро сбился, но восторг у него был искренний.

Еще спасибо «Томскому пиву» за День маленького томича. Его мы всей семьей любим, не только сын. Всегда ходили полным составом, с папой, бабушками и дедушками. Матвей особенно любит то место рядом с СФТИ, где вкусности местные можно попробовать, и площадку, где детское караоке. Жаль, что в последние два года из-за «короны» ничего это нет, но мы надеемся, что еще успеем сходить на День маленького томича, пока сын не вырос.