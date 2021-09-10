Культурный путеводитель по Томску на ближайшие выходные

Несмотря на тоскливую и холодную погоду за окном, всем нам хочется по-особенному провести предстоящие выходные. Фото: Ксения Высотина

Несмотря на тоскливую и холодную погоду за окном, всем нам хочется по-особенному провести предстоящие выходные. «КП-Томск», в свою очередь, готова предложить свои рекомендации. Настройтесь на незабываемый выход в свет и выбирайте лучшее!

Детский спектакль «Тараканище» в ТЮЗе

Сказка одного из самых любимых авторов для детей Корнея Чуковского, поставленная в духе бэби-театра.

Трое друзей остались ночевать в гостях, и такая «пижамная вечеринка» привела к удивительным событиям: тараканище захватил пространство, создал свое «государство» и не хочет ничем делиться с другими. Сказка одного из самых любимых авторов для детей Корнея Чуковского, поставленная в духе бэби-театра. Спектакль состоится 10 сентября в 18.30 на малой сцене ТЮЗа.

Выставка творческих работ «Томск и томичи»

На выставке представлены работы разнообразной тематики, описывающие особенности жизни городской среды.

Экспозиция творческих работ учащихся Детской художественной школы № 2 города Томска. На выставке представлены работы разнообразной тематики, описывающие особенности жизни городской среды. Мероприятие пройдет с 10 по 30 сентября в ДХШ № 2.

Экскурсия «Тайны и легенды первой улицы Томска»

Экскурсия пройдет 11 сентября в 14.00 в Музее истории Томска по адресу: ул. Бакунина, 3.

В центре города находится первая улица Томска – улица Бакунина, которая начинается подъемом на Воскресенскую гору. Именно здесь был основан первый «томский город». Это место может многое рассказать о нем. Экскурсия пройдет 11 сентября в 14.00 в Музее истории Томска по адресу: ул. Бакунина, 3.

Кинопоказ «Экскурсии по городу: истории для всех»

«Томская губерния: цесаревич и тюрьмы», «Томские купцы» и «Томские университеты».

Бесплатный кинопоказ трех короткометражных фильмов с сурдопереводом об истории Томска: «Томская губерния: цесаревич и тюрьмы», «Томские купцы» и «Томские университеты». Киноленты можно будет посмотреть 11 сентября в 17.00 в зрелищном центре «Аэлита» по адресу: пр. Ленина, 78.

Фотодень фестиваля «Том Сойер Фест»

«Том Сойер Фест» – это томский фестиваль для всех, кто хочет преобразить наш город, сделать его облик лучше.

«Том Сойер Фест» – это томский фестиваль для всех, кто хочет преобразить наш город, сделать его облик лучше. На выставке будут представлены работы о Томске, а также пройдет встреча с фотографом Сергеем Медведчиковым. Мероприятие пройдет 12 сентября в 12.00 по адресу: ул. Белинского, 17а.

Онлайн-программа ко Дню танкиста в Музее Победы

12 сентября желающих ждут виртуальная экскурсия, мастер-классы и кинопоказ.

Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню танкиста. 12 сентября желающих ждут виртуальная экскурсия, мастер-классы и кинопоказ. Программа размещена на сайте. В онлайн-кинотеатре музея покажут легендарный фильм «Трактористы» режиссера Ивана Пырьева (1939).