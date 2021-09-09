Эксперты ВЦИОМ: поддержка в Томске проложит партии «Новые люди» путь в Госдуму

Фото предоставлено партией «Новые люди»

Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) накануне, 8 сентября, представил доклад «Шансы непарламентских партий на прохождение в Госдуму по итогам выборов 2021 года». Результаты проведенного исследования в Москве представляли генеральный директор центра Валерий Фёдоров и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

По прогнозу социологов, Новые люди преодолевают пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму и оставляют позади все остальные непарламентские партии.

«На первом месте с точки зрения вероятности преодоления пятипроцентного барьера — Новые люди. Чуть-чуть отстаёт «Партия пенсионеров». «Яблоко» точно не проходит, но при этом получает госфинансирование, если прогноз сбудется, - констатировал Валерий Фёдоров. - Остальные непарламентские партии не преодолевают пятипроцентный барьер».

По данным ВЦИОМ, партия «Новые люди» — единственная непарламентская партия, у которой в течение всего лета непрерывно росла узнаваемость. С июня по сентябрь она выросла в 7 раз (с 2% до14%). Известность «с подсказкой» (когда отвечающий на вопрос социологов видит список партий) – еще выше: ее уровень составляет 38%.

Исследовав картину роста узнаваемости и доверия к партии, социологи прогнозируют, что ко дню голосования электоральный рейтинг Новых людей превысит 6% (при существующем 5-процентном барьере для попадания в российский парламент).

Стоит отметить, что Томская область входит в топ-5 российских регионов, где ВЦИОМ отметил высокий уровень поддержки партии «Новые люди» - как и в Рязанской, Новосибирской, Воронежской и Курских областях. Более 5,2% избирателей, проживающих в Томской области, готовы отдать свой голос в пользу Новых людей за партию «Новые люди».

Еще выше поддержка Новых людей в Томске - 7,3 процента. В прошлом году на выборах здесь победили кандидаты Максим Вдовин и Александр Цин-Дэ-Шань. Сегодня они представляют «бирюзовую» партию в томской городской думе.

По словам политолога Ильи Гращенкова, с учетом позитивной социологии и оптимистичных прогнозов Новым людям необходимо сделать последнее усилие накануне дня голосования.

«Впервые в парламенте может появиться пятая партия, новая политическая сила. Для этого партии нужно мобилизовать максимальное число сторонников, а эти сторонники должны прийти на выборы, не проспать их. Сейчас для всех самое главное — понять, что выборы дают исторический шанс, - подчеркивает эксперт.