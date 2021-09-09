Чужой кошелек: эксперты выяснили, в каких отраслях у томичей самые высокие зарплаты

В строительстве, которое считают «локомотивом экономики», средняя зарплата едва превысила 40 тыс. рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Тема чужих заработков всегда любопытна. Недавно РИА Новости представило рейтинг отраслей по заработным платам, что стало поводом вновь обратиться к этой актуальной теме. Аналитики сделали вывод, что в России наибольшая доля сотрудников, которые получают более 100 тыс. рублей в месяц, занята в финансовом секторе, наименьшая – в легкой промышленности. В Томской области ситуация не слишком отличается от средней по стране.

Надо было идти в финансисты…

Эксперты РИА Рейтинг на основе данных Росстата провели очередное ежегодное исследование уровня и распределения зарплат в стране в различных отраслях. Для расчетов взяли размер средней заработной платы постоянных сотрудников с 1 июня 2020-го по 1 июня 2021-го после выплаты подоходного налога.

Выяснилось, что из 41 проанализированной отрасли лишь в десяти доля высокооплачиваемых работников была выше, чем в среднем по России. При этом первая четверка лидирует с ощутимым преимуществом, и верхнюю строчку рейтинга занимает отрасль «Финансовая деятельность». Здесь почти треть работников получают зарплату выше 100 тыс. руб. в месяц.

Второй отраслью по доле работников с зарплатой более 100 тыс. руб. стала «Добыча полезных ископаемых». Эксперты объясняют высокий уровень оплаты компенсацией за тяжелые условия труда.

К лидирующей группе по доле работников с высокими зарплатами отнесены еще две отрасли – «IT, связь и массовые коммуникации» и «Профессиональная, научная и техническая деятельность». Здесь четверть занятых получает среднемесячную зарплату от 100 тыс. руб. и более. Право, интересно, согласна ли с такой оценкой другая часть сотрудников…

Доля высоких зарплат также на неплохом уровне в производстве кокса и нефтепродуктов (18% работников), фармацевтике и производстве медицинских материалов (16%), а также в строительстве (около 15%).

При этом исторически слабые результаты по зарплатам выше 100 тысяч показывают производство кожи и изделий из кожи (1,6%), изготовление одежды (2%) и текстильная промышленность (2,1%).

Большая доля российских работников с самыми низкими зарплатами трудится в текстильной промышленности. Фото: Мария АНАНОВА

В диапазоне от «пятнашки» до сотни

Общероссийский диапазон самых распространенных зарплат находится на уровне от 25 до 59 тыс. руб. Именно по этим цифрам, по мнению аналитиков РИА Новости, можно оценить реальную картину с оплатой на российском рынке труда.

Что касается низкооплачиваемых отраслей, сомнительное лидерство принадлежит сферам «Персональные и бытовые услуги» и «Производство одежды». Здесь более 22% работников официально получают меньше 15 тыс. руб. в месяц.

Эксперты пояснили, что в производстве одежды ситуация с низкими зарплатами объясняется общим невысоким уровнем оплаты труда в этой отрасли. Для бытовых услуг ситуация несколько иная: многие клиенты платят наличными парикмахеру или мастеру по ремонту, таким образом, часть доходов остается скрыта от официальной статистики.

Также большая доля – более 15% – работников с низкими зарплатами трудится в текстильной промышленности, в деятельности гостиниц, кафе и ресторанов и некоторых других. Увы, сюда вошла и сфера образования.

В добыче полезных ископаемых (одна из наиболее высокооплачиваемых отраслей) половина работников получает зарплату в диапазоне 46-114 тыс. руб. В финансовой деятельности разброс несколько шире – от 42 до 126 тыс. руб. в месяц; в сфере «IT и связь» типичные зарплаты лежат в интервале 33-111 тыс. При этом в легкой промышленности средние зарплаты куда меньше, так, в производстве одежды половина работников получает в месяц 16-28 тыс. руб.

Традиционно в добыче полезных ископаемых высокая оплата, что компенсирует тяжелые условия труда в отрасли. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Да простят нас статистики

Обратимся теперь к местным реалиям. По данным Томскстата (да простят нас статистики, все суммы округлены), среднемесячная номинальная начисленная зарплата в январе-июне 2021 года в регионе составила 50 064 руб. В производстве текстильных изделий работники получали в среднем 17 150 руб., в производстве одежды – 14 708 руб. Еще меньше платили томичам в производстве мебели – 10 961 руб.

Значительно больше заработки в Томской области у тех, кто занят в добыче полезных ископаемых (98 433 руб. в месяц), в производстве кокса и нефтепродуктов (78 028 руб.), химических веществ (81 628 руб.). В этом же ряду профессиональная, научная и техническая деятельность (86 219 руб.); далее следуют сфера образования (67 029 руб.), финансовая и страховая деятельность (66 516 руб.).

Работа в сфере здравоохранения и социальных услуг ценится ниже – в среднем 47 054 руб. в месяц. И даже в строительстве, которое часто называют «локомотивом экономики», зарплаты в первом полугодии 2021-го держались на уровне всего 40 817 руб.

Лучшее, конечно, впереди!

Статистика все усредняет, а что показывают реальные сервисы по поиску работы? Специалисты платформы SuperJob проанализировали 84 тыс. вакансий в городах с численностью населения от 500 тыс. до миллиона человек, включая Томск, и отобрал самые высокооплачиваемые предложения августа.

В топ наряду с вакансиями программистов вошли предложения для руководителей среднего звена, финансовых специалистов (главных бухгалтеров и бухгалтеров), инженеров, супервайзеров, менеджеров по продажам.

Скажем, в Томске одной из самых «дорогих» оказалась вакансия супервайзера, предполагающая управление 10-15 магазинами федеральной розничной сети с окладом от 71 до 100 тыс. руб. в месяц. Примерно на такую же зарплату могут рассчитывать водители – на лесовоз в местном лесозаготовительном предприятии и на грузовой автомобиль для перевозок по городу. А вот программисту 1С при полной занятости и удаленной работе предлагают от 56 тыс. руб.

Если верить «хэдхантерам», курьеры в Томске могут очень даже неплохо заработать, и спрос на них велик. Фото: Андрей АБРАМОВ

И напоследок. Эксперты hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили: в Томской области количество вакансий для курьеров, открытых летом 2021 года, выросло в 7,5 раза по сравнению с тем же периодом 2020-го и превысило 200 предложений. Если в среднем по России им предлагали в месяц 57,3 тыс. руб., то у нас – 65 тыс. Что, согласитесь, совсем неплохо.