Трехлетний мальчик едва не погиб, упав с трактора в одном из сел Шегарского района Томской области

Мальчишке здорово повезло, что падение с папиного трактора, собранного каким-то местным умельцем, не закончилось и вовсе плачевно. Фото: с сайта сельхозпортал.рф

В понедельник, 6 сентября, в Шегарскую районную больницу был доставлен малолетний мальчик 2018 года рождения. Медики поставили ему диагноз: сотрясение головного мозга, напряженный пневмоторакс слева, рваная рана верхней губы. Выяснилось, что ребенок упал с самодельного трактора, на котором его решил покатать отец, не имеющий водительских прав.

В 18:35 по местному времени информация о происшествии поступила из райбольницы в дежурную часть ОМВД России по Шегарскому району. Поздно вечером в понедельник, почти уже в полночь, сообщение было передано в дежурную часть УМВД России по Томской области.

Как сообщил наш источник, в ходе проверки было установлено следующее. В понедельник, в вечернее время, гражданин С. 1973 года рождения двигался на самодельном тракторе по ул. Гагарина села Баткат (Шегарский район) вместе со своим несовершеннолетним сыном. По словам старших, мальчик напросился поехать с отцом за картофелем.

На дороге были ямы, поэтому во время движения трактор сильно тряхнуло. Мальчик соскользнул с сиденья и полетел головой вниз, упав прямо между колес транспортного средства. После остановки трактора незадачливый водитель подбежал к сыну; тот дышал тяжело, под носом была кровь. Отец сразу отнес мальчика домой, где супруга вызвала «скорую помощь».

Сообщается, что отец пострадавшего ребенка проживает в селе Баткат и работает в одной из местных агрофирм сантехником-сварщиком. Мужчина женат, имеет пятерых несовершеннолетних детей, до сих пор не был судим.

Полиция установила: в собственности селянин имеет самодельный трактор, который приобретен около 20 лет назад. Это средство передвижения выполнено из металлической рамы, на которой установлены четыре колеса – два спереди и два сзади, большего диаметра. Трактор имеет двигатель УД-2, руль и сиденье, пол есть только под рулем. Таким образом, если посадить рядом с водителем кого-то еще, то ноги пассажира будут в висячем положении. Кабина отсутствует, не предусмотрены и какие-либо удерживающие устройства. Значит, трехлетний мальчик заведомо подвергался опасности из-за халатности собственного отца.

Трактор у хозяина изъят полицией, а в отношении самого гражданина С. составлены протоколы. Ему вменяется в вину нарушение сразу нескольких статей КоАП РФ: управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке; управление ТС лицом, не имеющим водительского удостоверения; оставление водителем места ДТП, участником которого он является; нарушение правил дорожного движения; эксплуатация ТС, повлекшая причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего; нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД.

Сейчас проверку случившегося проводят ГИБДД и подразделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по Шегарскому району, уточнил источник «КП-Томск».