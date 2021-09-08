Давайте изъясняться правильно: «КП-Томск» выяснила, какие ошибки в речи раздражают горожан

Умение правильно ставить ударения в словах и верно склонять числительные в каждом должно быть заложено с детства. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 8 сентября, в России и многих других странах отмечается Международный день грамотности. Эта знаменательная дата была утверждена в 1967 году, а ее основная цель – напомнить о важности грамотности в контексте человеческого достоинства и прав человека.

По данным ЮНЕСКО, в мире на сегодняшний день проживают 773 миллиона взрослых людей, которым не хватает базовых навыков грамотности. Это означает, в том числе, что далеко не все из нас умеют правильно ставить ударения в словах и верно склонять числительные.

Накануне «КП-Томск» поинтересовалась у горожан, какое ошибки раздражают их в повседневной речи окружающих.

Николай, 47 лет:

– Раздражает неправильное использование числительных – «в дветысячном году» или «в пятьсот километрах от города». Еще злит непонятная словоформа «исть», означающая, надо полагать, прием пищи, – поделился мужчина.

Евгения, 36 лет:

– Стабильно, раз в неделю, слышу, как произносят «пока суть да дело». Люди, это неправильно! «Пока суд да дело», – описала ошибку горожанка.

Галина, 68 лет:

– Буквально бесит неправильное ударение в простом, казалось бы, слове «возраст», – эмоционально призналась пенсионерка. – Причем даже не в повседневной речи. Сейчас в связи с пандемией с экранов ТВ дикторы часто говорят это слово, но неправильно употребляют его во множественном числе – «возрастОв». Между тем запомнить просто, достаточно вспомнить строчку А.С. Пушкина «Любви все вОзрасты покорны, – заявила Галина.

Наталья, 25 лет:

– Невероятно, но я довольно часто в очереди или в транспорте слышу обрывки чужих разговоров, где мелькает слово «ихний», – рассказала томичка. И добавила, что в таких случаях хочется вмешаться и закричать: – Нет такого слова!

Никита, 18 лет:

– Мне неприятен интернет-язык, «фитоняшки», «мимими», мне кажется, это уже не актуально, – поделился старшеклассник.

Хотя со времен Пушкина и Лермонтова русский язык изменился, для многих их произведения остаются эталоном речи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, в ходе опроса, проведенного «КП-Томск» среди горожан, вскрылись обороты речи, которые ошибочными назвать нельзя, но, тем не менее, раздражение, у окружающих они вызывают. Это, в том числе, «не вопрос»; «я тебя услышала»; «от слова совсем»; «доброго времени суток»; слова с уменьшительными суффиксами – «вкусняшка», «человечек»...

Резюмируем. Уже не первый год в России модно быть «зожником», не отягощенным разрушающими организм пристрастиями. Давайте шагнем дальше: будем говорить правильно и красиво, пусть появится еще один позитивный тренд.