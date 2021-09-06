Жизнь как чудо: анестезиолог-реаниматолог из Томска об оказании первой медпомощи

Если человек подавился во время еды, важно суметь оказать ему первую медпомощь - даже в отсутствии рядом профессионалов. Иначе дело может окончиться трагедией. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

По следам вчерашнего ЧП в кафе «На Курилах» журналисты «КП-Томск» решили отыскать его участников. На связь вышел врач анестезиолог-реаниматолог Андрей Ивлев (пострадавший гражданин пожелал остаться неизвестным). Отработав смену в НИИ кардиологии, где прошло 2 операции, доктор ответил на несколько наших вопросов.

Ивлев дважды сталкивался с необходимостью выполнить свой врачебный долг в обычной жизни: в первый раз – когда он, тогда студент 3 курса СибГМУ, будучи зимним утром на автобусной остановке, увидел мужчину в эпилептическом припадке и не прошел мимо. Второй раз случился вчера, 5 сентября, в полупустом кафе.

- Подобные истории нередко происходят в заведениях общепита, - поделился Андрей Юрьевич. – Это, можно сказать, дело не столько спешки во время приема пищи, сколько случая. Небольшая крошка отрывается и при вдохе попадает в дыхательные пути. Начинается спазм, кашель. Пострадавшему не хватает воздуха, чтобы инородное тело вышло наружу. Нужно применить прием Геймлиха (такой способ спасения был введен во врачебную практику в 1974 году американцем Генри Геймлихом), чтобы помощь стала эффективной.

Человек в такую трудную минуту сам себе помочь не всегда сможет. Важно успеть оказать ему первую медицинскую помощь (ПМП). Сделать это грамотно умеют далеко не все, обучиться элементарным навыкам большинству обывателей, к сожалению, негде. Андрей Ивлев подумал о том, что мог бы заняться просвещением томичей с помощью мастер-классов в своем Инстаграм-канале @dr.ivlev07. К такой мысли он пришел после посещения знакомого стоматолога, который растерялся и не смог ответить на вопрос нашего героя о том, как он поступит, если в его кабинете у пациента вдруг разовьется состояние, потребующее ПМП.

Но если специалист медпрофиля неотчетливо знает, каким образом поступить в экстренной ситуации, что можно сказать об остальных?

- Я выложил в Интернете несколько постов по соответствующей теме и понял: мои советы востребованы, - вспоминает Ивлев. – Многие не знают, например, что при носовом кровотечении не нужно запрокидывать вверх голову пострадавшего: наоборот, ее требуется опустить вниз. О реанимационных мероприятиях что-либо знают вообще единицы. Если нет соответствующей практики, подавляющее большинство людей растеряется, когда, не дай бог, нужно будет кому-то помочь в общественном месте или дома. В том же кафе «На Курилах» тому имелось подтверждение: сидевшая рядом с пострадавшим девушка не понимала, как ей поступить.

Человек, с которым приключилась неприятность, ставшая предметом для обсуждения в СМИ и соцсетях (это продолжается, к слову, и сегодня – правда, без новых подробностей), смог поблагодарить своего спасителя, после чего сел опять за столик. Медик, увидев, что спасенный им посетитель кафе в порядке, тоже вернулся к своему остывшему чаю.

«Респект бдительному мужику», - написал один из томичей на странице «СГ» ВКонтакте, адресуя благодарность Андрею Ивлеву.

Большинство читателей паблика, сделанного на основе кадров, снятых камерой видеонаблюдения, к нему присоединились. Общий вывод: не каждый день в жизни происходят счастливые случайности.