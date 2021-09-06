Коронавирус в Томске 6 сентября 2021 года: +108 жителей заразились, 58 выписаны из стационара

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 58 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 35 147, число умерших не изменилось и составляет 548. Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Томской области.

На 6 сентября в Томской области общее число заболевших составило 41 447 человек. За сутки было выявлено 108 новых случаев заражения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 58 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 35 147, число умерших не изменилось и составляет 548.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 30,8 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,99.

Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня, 6 сентября, 0,99.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 октября. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,6.

Из госпитального – в обычный экстренный режим

С сегодняшнего дня, 6 сентября, больница скорой медицинской помощи (БСМП) Томска, ранее перепрофилированная в респираторный госпиталь, начала оказывать плановую и экстренную помощь по основному профилю "травматология и нейрохирургия". Респираторный госпиталь в БСМП завершил работу. Об этом сообщил в понедельник областной опрештаб на странице своего телеграм-канала.

Пациенты стационара больницы с подтвержденным диагнозом COVID-19 выписаны или переведены на долечивание в действующие респираторные учреждения. В БСМП проведена обработка и дезинфекция.

Напомним, больница с начала июля выполняла функции госпиталя для пациентов с коронавирусом (на базе БСМП было развернуто 180 терапевтических коек, из которых 40 были установлены в реанимации). Всего там было пролечено 2 618 пациентов с COVID-19 с октября 2020 года по март 2021-го и с июля по сентябрь, при этом за последние полгода их количество составило 610.

В Томской области для пациентов с коронавирусом сейчас свободно 600 коек. Для приема пациентов с COVID-19 развернуто в общей сложности 1 947 коек.

В настоящий момент в регионе продолжают работать 8 респираторных госпиталей. Фото: пресс-служба АТО.

По данным облздрава, в регионе работают 8 респираторных госпиталей: в МСЧ-2, роддоме №4, инфекционном отделении горбольницы №3, ТОКБ, Томской районной больнице, на базе Дворца зрелищ и спорта, в Северском перинатальном центре, а также в госпитале медицинского объединения "Здоровье". Открыты инфекционные стационары и в муниципалитетах.