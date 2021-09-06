Томский омбудсмен по правам человека: «В 2021 году люди жаловались на попытки навязать им вакцинацию»

За 8 месяцев 2021 года к уполномоченному по правам человека в Томской области Елене Карташовой поступило 2071 обращение от жителей региона. Фото: сайт правового омбудсмена.

Правовые вопросы – сфера тонкая. Нарушить их легко, восстанавливать порой приходится годами. На прием к Елене Карташовой, региональному уполномоченному по правам человека, приходит много томичей (с января по август 2021-го омбудсмена посетил 2 071 человек), каждый со своей печальной историей. Много подается письменных обращений (за 8 месяцев их насчитывается 1 362). Правовой омбудсмен и его помощники помогают жителям разбираться в спорных ситуациях. Впрочем, признает Елена Геннадьевна, не всегда это можно сделать в полной мере по различным причинам.

Ни денег, ни защиты

С разными проблемами приходят люди к уполномоченному по правам человека. Своеобразным трендом 2021 года стала тема вакцинации граждан от коронавируса. Мы сообщали о том, что в конце июля Елена Карташова и представитель регионального отделения Госинспекции труда отвечали на вопросы жителей о соблюдении их трудовых прав при применении работодателями мер безопасности в пандемию COVID-19. Тогда за два часа на прямую телефонную линию поступило 30 звонков.

– Реальных фактов того, что кого-то уволили, лишили премии или льгот, озвучено не было. В основном работодатели говорили сотрудникам, что лишат их отпуска – угрозы были устными на 99%. В нашем регионе не установлен режим обязательной вакцинации официальным постановлением. Я разъясняла звонившим, как действовать в рамках закона, чтобы отказ от прививки был правильным. Но также говорила, что, если их профессии связаны с многочисленными контактами, важна безопасность, и лучше вакцинироваться, – рассказала омбудсмен.

Каждый месяц к уполномоченному поступали жалобы на действия частных практикующих юристов, предоставляющих некачественные услуги за большие деньги. Пока ни одна госструктура (те же УМВД или Роспотребнадзор) не повлияла на ситуацию, и люди вынуждены сами защищать свои права в суде. Отсутствие денег и специального образования сводят попытки томичей добиться правды практически к нулю.

– Подобные случаи имеют место и сейчас, но на мошенников не было возбуждено ни одно уголовное дело, в отличие от опыта других регионов, – поделилась Елена Геннадьевна. – Мы помогли тем, кому смогли, вернуть хотя бы часть затраченных сумм, нередко взятых в кредит. Но это не выход.

Когда начались выплаты на детей к 1 сентября, в аппарат уполномоченного пошли жалобы на списание задолженностей с этих сумм. Деньги людям вернули, более того (нет худа без добра), появился официальный запрет обращать взыскания по исполнительным листам на такие пособия. Доводилось омбудсмену по правам человека и сотрудникам его аппарата помогать тем, кого списание средств по исполнительным листам привело к нищете: на остаток средств после уплаты долгов им невозможно было жить.

Судебные приставы удерживали долги по исполнительным листам с президентских выплат к 1 сентября, жаловались томичи. Фото: Артем КИЛЬКИН

– Мы ни от одного такого обращения не отказывались, брали в работу, и приставы снижали размер удержаний. Помогали людям и материальную помощь получить, – рассказала Елена Геннадьевна.

На памяти уполномоченного также жалоба на ошибочную постановку на учет в наркодиспансере. По этому поводу состоялся судебный процесс, который закончился в пользу заявителя (человеку пришлось даже съездить на экспертизу в другой регион). Хорошо, что подобные обращения встречаются редко.

Умному городу - честные выборы

Сейчас в стране ведется подготовка к Единому дню голосования 17-19 сентября. Аппарат уполномоченного по правам человека каждый год мониторит соблюдение прав участников избирательного процесса. Его сотрудники и лично омбудсмен особое внимание традиционно уделяют готовности участков для голосования людей с ОВЗ. Осмотр помещений на предмет обеспечения доступности для маломобильных граждан начнется на этой неделе.

– Больше всего вопросов в контексте выборов поступает об их видеофиксации. В Томской области в дни голосования откроется 769 избирательных участков. На каждом будет организовано видеонаблюдение. 307 участков обеспечат трансляцию онлайн на служебный портал. Предполагается, что она прерываться не будет. На 462 участках также будет организовано видеонаблюдение, хоть и не в режиме онлайн, но круглосуточно, все три дня. Одновременно на экран можно будет вывести 4 участка. В выборах ожидается активное участие Совета по правам человека, интерес со стороны международных мониторинговых групп. Нидерланды, Венгрия Австрия, страны СНГ уже дали согласие на выезд своих представителей в регионы. Мы к этому готовы, – отметила Елена Карташова.

В Томской области в дни голосования откроется 769 избирательных участков. На каждом будет организовано видеонаблюдение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Она уточнила: видеозаписи с Единого дня голосования хранятся в течение 12 месяцев. Если в контрольно-надзорные органы поступят сигналы о допущенных на участках нарушениях, можно будет их поднять и пересмотреть.