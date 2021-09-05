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Общество5 сентября 2021 18:00

«Главное – не растеряться»: в томском кафе реаниматолог-анестезиолог спас от верной смерти человека

Мужчина внезапно подавился едой за обедом
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Вот так, в считанные секунды, врач-реаниматолог спас в кафе соседа по столику. Скрин - шот из соцсети ВКонтакте.

Вот так, в считанные секунды, врач-реаниматолог спас в кафе соседа по столику. Скрин - шот из соцсети ВКонтакте.

Андрей Ивлев, врач реаниматолог-анестезиолог проявил решительность и лучшие профессиональные качества, когда оказался сегодня, 5 сентября, в томском кафе «На Курилах». Зашел поесть, а пришлось выполнять врачебный долг: не успел он приняться за заказанный обед, как рядом, за соседним столиком, случилось настоящее ЧП: молодой мужчина то ли был очень голоден, то ли спешил куда - закашлялся, подавившись едой. Он резко поднялся на ноги, задыхаясь. Испытал настоящий ужас – продохнуть не мог вообще.

Слишком нелепой была случайность за столиком, и поначалу никто ничего не понял. Никто, кроме медика – он в одну секунду подбежал к пострадавшему, ударил несколько раз по спине, затем, встав сзади, обхватил пострадавшего и приподнял.

Человек пришел в себя. Не успев отойти от шока, поблагодарил спасателя и вернулся за свой столик.

- Важно соблюдать простые правила оказания первой помощи пострадавшему: пять раз стукнуть по спине и надавить на диафрагму. Ее сокращения помогут вытолкнуть наружу инородное тело, - сказал Ивлев.

ПОДАВИЛСЯ ЕДОЙ В ТОМСКЕ
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