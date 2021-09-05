Традиция продолжается: 5 сентября томичи отмечают День работников нефтяной и газовой промышленности

Нефтяникам и газовикам зачастую приходится отмечать профессиональный праздник на трудовой вахте. Фото: с сайта tomsk-tr.gazprom.ru

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности отмечается в первое воскресенье сентября. История этого профессионального праздника началась 1 октября 1980 года, когда в СССР был издан соответствующий указ «О праздничных и памятных днях». В современной России советская традиция продолжилась.

Напомним, что первая томская нефть была получена в октябре 1954 года на окраине Колпашева: тогдашние два-три литра в сутки стали заявкой на будущие рекорды. В январе 1966-го было создано нефтепромысловое управление «Томскнефть», а в 1969-м на территории области добыли первый миллион тонн черного золота. Кстати, нынче отмечает свое 55-летие город Стрежевой – наша северная нефтяная столица.

Ну а газодобывающая отрасль в регионе ведет отсчет с 20 мая 1999 года, когда компания «Томскгазпром» ввела в промышленную эксплуатацию Мыльджинское газоконденсатное месторождение.

Добыча углеводородного сырья – работа для сильных и упорных людей, которые не боятся трудностей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И сегодня для Томской области, несмотря на нестабильность мировго рынка углеводородов, добыча и транспортировка нефти и газа остается одной из ведущих производственных отраслей.

Но что такое отрасль? В первую очередь это люди – геологи и геофизики, буровики, операторы и технологи, работники промыслов, монтажники, нефтепереработчики и представители других профессий, кто сутками несет вахту на объектах добычи, подготовки и транспортировки сырья.

Как подсчитали в Томскстате, на предприятиях по добыче сырой нефти и природного газа в январе-июне 2021 года трудилось 6,7 тыс. человек; это 2,3% от общей численности занятых в экономике Томской области. Ежемесячная зарплата работников при этом составила в среднем 112,9 тыс. рублей (в 2,3 раза выше средней цифры, сложившейся по региону).

В промышленном производстве добыча углеводородов не сдает ведущих позиций. Так, объем продукции по виду экономической деятельности «Добыча сырой нефти и природного газа» за январь-июль 2021-го составил 99,9 млрд рублей, или 40,5% от общего объема продукции томских промпредприятий.

За семь месяцев было добыто 4,1 млн тонн нефти, включая газовый конденсат, и 3,3 млрд кубометров природного и попутного газа. Что немаловажно, в первом полугодии 2021-го введено в действие 15 скважин нефтяного эксплуатационного бурения.

В последнее время популярны разговоры об уходе от углеводородной зависимости, но отрицать первостатейное значение нефтегазового сектора для отечественной экономики пока преждевременно. Тем более что в России, по приблизительным подсчетам, в нем занято порядка полумиллиона человек.

Такие пейзажи хорошо знакомы жителям Томской области и других регионов, где добывают нефть и газ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне профессиональной даты губернатор Томской области Сергей Жвачкин направил поздравление труженикам и ветеранам нефтяной и газовой промышленности.

– В этом году праздник профессионалов нефтегазового комплекса – особый. 55 лет назад на томском севере началась промышленная добыча нефти. С тех пор отрасль вносит большой вклад в социально-экономическое развитие региона, в освоение северных территорий, в укрепление нашего промышленного потенциала, в создание комфортных условий для жизни людей, – отметил губернатор.

Пожелаем всем, чья работа связана с добычей, транспортировкой и переработкой углеводородного сырья, здоровья, оптимизма, успехов, достатка и всех благ!