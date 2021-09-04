«На высоте»: фоторепортаж с граффити-баттла В Томске на Белом озере

Художники раскрасят двухэтажную хозпостройку на ул. Белоозерская 24/1 Фото: Ксения Высотина

Как сообщалось ранее, в Томске проходит граффити-баттл «На высоте». Десять граффитистов из разных городов раскрасят своими рисунками стены двухэтажной хозпостройки на улице Белозерская, 24/1, корпус 2.

«КП-Томск» подготовила фоторепортаж с места события.

Среди граффитистов есть даже девушка Мария из Кемерова Фото: Ксения Высотина

На граффити-баттл было подано около 30 заявок, но смогли пройти только 10 человек. Отметим, что в конкурсе принимают участие не только томские художники, но и граффитисты с Северска, Новосибирска и Кемерова смогли приехать на состязания.

Участники предварительно согласовывали свои эскизы с администрацией Фото: Ксения Высотина

Организатором мероприятия выступает управление молодежной политики администрации Томска. Уточняется, что участников отбирали по представленным эскизам жюри, выбрано 10 художников, которые смогут продемонстрировать свое творчество жителям областного центра.

- Тематика – это лес. Фон здания мы сделаем зеленым, дальше уже ребята будут заполнять его своими рисунками, - прокомментировал Олег Шубин, куратор мероприятия.

По мнению одного из граффитистов, на многочисленные коробки краски ушло около 100 тысяч рублей Фото: Ксения Высотина

Администрация посодействовала уличным художникам и также выделила на конкурс баллоны с краской. Помимо этого, участникам привозят обед на место, где они рисуют с самого утра и до поздней ночи.

Художники предполагают, что главным призом конкурса будут баллоны с краской Фото: Ксения Высотина

Каждому творцу было предоставлено личное место для художеств. А так, как это конкурс, все стараются бороться каждый сам за себя. Кстати, какой будет главный приз, пока что даже не знает сам организатор баттла, но все участники получат подарки.

Рисовать на стене хозпостройки начали раньше поставленных сроков Фото: Ксения Высотина

Граффити-баттл официально начался с 3 сентября и должен закончиться уже в это воскресение. Но как отметил куратор конкурса, масштаб работы очень большой.

- Мы начали работать уже в среду, и я уверен, что до воскресенья мы не успеем и будем доделывать в понедельник, - прокомментировал Олег Шубин.

Но как пояснила администрация, воскресенье, 5 сентября, будут подведены итоги состязания.