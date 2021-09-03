Коронавирус в Томске 3 сентября 2021 года: +111 заразившихся зарегистрировано за минувшие сутки

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 42 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 34 989, число умерших – 548 (+4 за минувшие сутки). Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На 3 сентября в Томской области общее число заболевших составило 41 131 человек. За сутки было выявлено 111 новый случай заражения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 42 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 34 989, число умерших – 548 (+4 за минувшие сутки).

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 30,9 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,0.

В коечном фонде свободно 30,9 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,0.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 октября. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,3.