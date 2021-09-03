Пять поводов выйти из дома в эти выходные в Томске

«КП-Томск» подскажет, куда пойти в ближайшие субботу-воскресенье в городе – с друзьями, с детьми, с девушкой или просто одному. Фото: Ксения Высотина

Как интересно провести эти осенние выходные? «КП-Томск» подскажет, куда пойти в ближайшие субботу-воскресенье в городе – с друзьями, с детьми, с девушкой или просто одному.

Во время юбилейного концерта можно будет насладится симфоническим и вокальным искусством и многое другое.

Главный юбилейный вечер БКЗ «75 лет вместе»

Главный юбилейный вечер Томской областной филармонии состоится на сцене Большого концертного зала 5 сентября 2021 года.

Во время юбилейного концерта можно будет насладится симфоническим и вокальным искусством, оценить народное творчество, джаз и этно. Также со сцены Большого зала прозвучит орган, выступят духовые ансамбли и даже хор. Свыше 100 артистов соберутся на одной сцене.

Дополнительная информация: http://philharmonic.tomsk.ru/ru/article/1-bkz/6586-75-

Будет представлено 8 короткометражных фантастических истории о будущем

Международный фестиваль фантастического кино «BEST SCI-FI – 2021»

На кинофестивале можно будет увидеть 8 короткометражных фантастических истории о будущем, которое может стать нашей реальностью завтра. На мероприятие можно сходить 3, 4, 5, 10,11 и 12 сентября в 19.00. Дополнительные сеансы 4, 5 и 12 сентября в 17.00.

Возрастное ограничение 18+.

Дополнительная информация: https://www.instagram.com/p/CTLvhDgjKVW/

В программе три музыкальные сцены, творческие классы, йога, теплый посиделки с чаем и многое другое.

Веселые Лесные Друзья [ZEN]

Традиционные проводы лета состоятся на ежегодном open air «Веселые Лесные Друзья». Выезд с палатками пройдет под Томском в районе Богашева, в загородном клубе «Бобровое».

В программе три музыкальные сцены, творческие классы, йога, теплый посиделки с чаем и многое другое. Также есть детская зона и множество фуд-кортов. Фестиваль начнется 4 сентября и продлится ровно сутки.

Дополнительная информация: https://vk.com/event206803699

Вниманию гостей будет представлена новая экспозиция «Летний фреш».

Художественная выставка «Летний фреш»

Выставка пройдет с 3 по 16 сентября с 9.00 до 20.00 в Доме ученых (пр. Академический, 5), вход бесплатный. Вниманию гостей будет представлена новая экспозиция «Летний фреш» от дизайнера и архитектора Олеси Заики. Часть работ находится в частных коллекциях, но большая из них продается.

Зрители смогут окунуться в реальную историю о том, как в глухой алтайской коммуне родился сюжет, уникальный не только для России, но и для всего мира.

Спектакль «Крестьяне о писателях» в ТЮЗе

Представление пройдет 3 сентября c 18.30 до 21.30 на малой сцене ТЮЗа. Спектакль полностью основан на достоверных исторических событиях, которые произошли в начале прошлого века. В сюжете содержится много смешного и грустного, трагического и поэтического, но главное – настоящего.

Зрители смогут окунуться в реальную историю о том, как в глухой алтайской коммуне родился сюжет, уникальный не только для России, но и для всего мира. Добавим, что спектакль участвует в программе «Пушкинская карта».

Дополнительная информация: http://tuz-tomsk.ru/afisha