Корнилово: комфортный пригород сибирского масштаба

Село Корнилово, расположенное в нескольких километрах от Томска готово превратиться в комфортный пригород наподобие европейского… Фото из архива Корниловского СП

Больше трех с половиной веков прошло с тех пор, как отставной казак Степан Корнилов заимел (отсюда и слово «заимка») приглянувшиеся ему земли в пойме реки Ушайки. Через год к нему переселился младший брат с семьей. И начали братья Корниловы обустраиваться, распахивать ближние елани. Да так активно, что томский воевода, заинтересованный в освоении новых земель и поставках своего сибирского хлеба, узаконил их владения.

Владимир Макаров подчеркивает: селу помогают и администрация Томского района, и предприниматели, и, разумеется, сами корниловцы. Фото: Ксения Высотина

Уже в середине XVIII века заимка Корнилово стала крепким зажиточным селом: богатый урожай хлеба, развитие огородничества, обилие дичи в лесах и рыбы в Ушайке позволяли не только жить в сытости, но и продавать ценный товар.

Как живет село сегодня, «Губернским новостям» рассказал и показал глава Корниловского сельского поселения Томского района Владимир Макаров.

Сразу стоит отметить, что Владимир Викторович с его многолетним стажем в сельском управлении еще и сумел доказать, что Корнилово, расположенное всего в нескольких километрах от Томска, готово превратиться в комфортный пригород наподобие европейского. То есть с ухоженным парком, детскими площадками и удобными парковками, хорошим спорткомплексом и лыжной трассой, ягодными садами, тыквенными и кабачковыми плантациями в окрестностях и даже с фермерской деревней для экотуристов.

Сквер будущего, сквер мечты

- В администрации нашего поселения работает команда профессионалов, которые понимают: если в муниципальном бюджете не хватает денег на благоустройство, необходимо обратить внимание на федеральные программы, направленные на улучшение качества жизни сельских жителей, - говорит Владимир Макаров (сам он возглавляет Корниловское СП всего восемь месяцев. - Ред.).

При взгляде на дизайн-проект «Благоустройство сквера при администрации в поселке Корнилово» и на то, что представляет собой эта территория сегодня, охватывают смутные сомнения. Вместо проваленного асфальта, покосившихся заборчиков, старенького неухоженного сквера за короткое время должны появиться прекрасные цветущие деревья и клумбы, новые покрытия, включая тротуарную плитку и природный камень, удобные скамейки и беседки, сцена, современные светильники и даже световой фонтан...

Команда профессионалов, которые знают все о программах поддержки села. Фото: Ксения Высотина

А вот у коллектива администрации сельского поселения никаких сомнений насчет воплощения мечты корниловцев в реальность нет. Проект в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» выиграл в конкурсе Минстроя РФ и будет завершен к 2023 году.

Особенно важно, подчеркивает Владимир Макаров, что при голосовании за благоустройство своего любимого сквера и площади жители Корниловского сельского поселения, где официально проживает чуть больше трех с половиной тысяч человек, проявили куда большую активность, чем все горожане вместе взятые. В процентном соотношении за свою площадку по программе ФКГС корниловцев проголосовало на порядок больше, чем за любую другую в Томске.

Барсучья гора и другие успехи «неуспехов»

Микрорайон Барсучья гора сегодня представляет собой симпатичный, затерянный среди зелени коттеджный поселок, куда, построив свои дома, уже переехало из «асфальтобетонных джунглей» много томичей со своими семьями. Здесь действительно есть все благоприятные условия для спокойной семейной жизни. Не хватает только детской площадки. Поэтому муниципалитет направил заявку на конкурс проектов по инициативному бюджетированию на создание и обустройство детской игровой площадки на Барсучьей горе.

- На конкурсе недобрали всего семь баллов, - досадует Владимир Викторович. - А ведь местные жители вложили в эту площадку свои средства... Когда я рассказал о нашем проигрыше главе Томского района Александру Терещенко, он решил, что нужно довести дело до конца: из районного бюджета нам выделили 600 тысяч рублей. Сейчас строительство идет полным ходом, скоро здесь на специальных дорожках будут гулять мамы с колясками, малышня кататься на каруселях-горках-качелях, а кто постарше - заниматься спортом на турниках и тренажерах.

- Раньше ребята из Корнилова занимали первые места в области по баскетболу. Уверен, скоро мы вернем титул чемпионов. В следующем году мы начнем проектирование спортивного комплекса в районе новой школы, - продолжает экскурсию глава поселения.

Отдельная гордость местных жителей - хорошая, но, увы, неосвещенная лыжня. И здесь было решено обратиться за федеральными средствами. Как сообщил Владимир Макаров, в план госпрограммы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» уже внесено дополнительное освещение лыжной трассы на протяжении одного километра. В потенциале чем не будущий сибирский лыжный курорт? Может получиться не хуже Игоры (Сосновское сельское поселение Ленинградской области. - Ред.). А может быть, и лучше, ведь там вокруг не растут реликтовые кедры и нет такого упоительного воздуха.

Еще одна мечта корниловцев - собственный Дом культуры и творчества. Так получилось, что в Корнилове его нет уже 30 лет. В этом деле, рассказал Владимир Макаров, помог Федор Халецкий, генеральный директор «Межениновской птицефабрики»: в качестве спонсорской помощи выделил два миллиона рублей на проект, который сейчас уже готовится.

Мечта корниловцев, воплощенная в проекте, скоро превратиться в реальность. Фото из архива Корниловского СП

В 2015 году Корнилово праздновало свое 350-летие. Как говорил тогда экс-глава Корниловского сельского поселения Геннадий Логвинов, «наша территория очень перспективная». Прошло больше пяти лет. За это время проделана колоссальная работа: село становится все более удобным для местных жителей, все более привлекательным для томичей, все больше напоминает чистый европейский пригород, но с неповторимым сибирским размахом и колоритом. И все это - не только благодаря усилиям местной власти. Владимир Макаров подчеркивает, что селу Корнилово много помогает администрация Томского района, помогают меценаты и спонсоры, помогают, разумеется, и сами корниловцы.

Как сказал знаменитый резчик по дереву Олег Антух, сам родом из здешних мест: «Вы когда-нибудь были в Корнилове? Там такие живописные места! Кедрач, березовая роща, поля, озера кругом! Каждый день, прожитый в Корнилове, вспоминается как праздник. А какие люди живут в деревне! Простые, открытые, добрые, радушные…»