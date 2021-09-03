Природный газ и чистая вода будут у всех

Модернизация станции водоочистки в деревне Аркашево идет полным ходом. Фото: Ксения Высотина

На территории села Корнилово Томского района расположено около 10 000 земельных участков, на которых жилье давно построено или которые только ждут своих хозяев. Но и старожилам, и новоселам требуются природный газ и чистая питьевая вода.

Администрация Корниловского сельского поселения решает эти проблемы поэтапно. Как рассказал глава поселения Владимир Макаров, включение в федеральный проект газификации регионов России без схемы газификации территории невозможно. Поэтому корниловцы, несмотря на высокую стоимость разработки, такую схему подготовили и подали заявку в программу догазификации одними из первых.

Больше трудностей возникает сегодня с обеспечением населения чистой водой. Для включения в федеральный проект «Чистая вода» администрация Корниловского СП заключила муниципальный контракт на выполнение проектно-сметных и изыскательных работ для реконструкции станции водоподготовки производительностью 160 м3/ч. Этого достаточно для удовлетворения потребностей в водоснабжении жилых домов и объектов соцкультбыта всего Корнилова.

Однако, чтобы попасть в федеральный проект «Чистая вода», в поселении необходимо провести серьезную подготовку. Здесь, по словам В. Макарова, помощь администрации оказывают и областной департамент ЖКХ и госжилнадзора, и особенно районное управление ЖКХ, ГО и ЧС. Совместно с проектировщиками сейчас идет работа кадастровых инженеров. Они ведут съемку и готовят технический план системы водоснабжения для внесения сведений в ЕГРН.

В случае положительного решения о выделении бюджетных инвестиций около 5 000 земельных участков будут обеспечены качественной питьевой водой, соответствующей нормам СанПин, к 2022-2023 году.

Особняком в этом вопросе стоит деревня Аркашево. Еще в 2018-м в рамках муниципальной программы «Улучшение комфортного проживания на территории Томского района на 2016-2020 гг.» на головном участке водопровода здесь была установлена магистральная система водоочистки, позволяющая улучшить качество воды. Но в последние годы эти показатели, утверждает глава поселения, не соответствовали нормам СанПиН. А местный ФАП вообще работал без воды несколько лет (брали у соседей).

В этом году фельдшерско-акушерский пункт в Аркашево наконец удалось подключить к водоснабжению. Более того, администрация Томского района выделила дополнительные средства на модернизацию местной станции водоочистки, что позволит улучшить качество питьевой воды до принятых санитарных норм. Эти работы включают очистку камер от ила и грязи, разгрузку фильтра обезжелезивания, монтаж новых машин, механизмов, фильтров и т.д.

Администрация Томского района постоянно контролирует ход работ. Станция будет окончательно модернизирована через месяц, к радости местных жителей и владельцев садовых участков.