За справедливым решением – в суд

Центральное подразделение Госюрбюро в Томске. Фото предоставлено Госюрбюро по Томской области
О ситуации, в которой пенсионерке пришлось выступить ответчиком рассказал ведущий юрисконсульт структурного подразделения в г. Колпашево Госюрбюро по Томской области Сергей Соловьев:
- Никто не думал, что дружеские отношения между соседями Ч. и С., длительное время проживающими на севере Томской области, дадут трещину. Точнее, между ними пробежит искра, причем в прямом смысле этого слова.
Пожар случился в г.Колпашево еще в прошлом году, а вот судебное разбирательство только что закончилось.
В результате пожара пенсионеру С. был причинен ущерб: от возгорания соседской бани пострадали сарай, баня, холодный навес и часть хранящихся дров. Могло быть еще хуже, но пожарные приехали вовремя и сумели все потушить. Гражданин С. насчитал ущерб соседке на сумму 495 тысяч рублей.
Получив иск, пенсионерка Любовь Ч. не согласилась с таким объемом возмещения ущерба и обратилась за юридической помощью в структурное подразделение Госюрбюро по Томской области в г. Колпашево. Доход пенсионерки, чуть превышающий 12 тысяч рублей, не предоставлял ей вариантов для выбора. Она решила воспользоваться бесплатной юридической помощью. После консультации было заключено соглашение о представительстве специалистами Госюрбюро ее интересов как ответчика в гражданском процессе.
Суд под председательством судьи Натальи Бакулиной пришел к выводу, что причиной возникновения пожара послужило нарушение ответчиком Ч. требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи в бане. Печь эксплуатировалась с разделкой, размеры которой составляли менее 500 мм. до конструкции стены, выполненной из бруса.
В результате объективного разбирательства с участием сторон и их представителей размер вреда, причиненный пожаром, был установлен в сумме 83 267 рублей, то есть в 6 раз меньше первоначально заявленного. Именно такая сумма требуется для надлежащего исполнения ответчиком своих обязательств (возмещения имущественного вреда, причиненного пожаром) и для приведения поврежденного имущества в состояние, в котором оно находилось до момента причинения ущерба.
Конечно, лучше бы этого судебного спора не было вообще. И лучший способ избежать таких споров - внимательно относится к требованиям пожарной безопасности. Не лишним будет напомнить, в том числе собственникам домовладений, что пожар - это всегда минус.
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