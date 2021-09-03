Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Губернские новости3 сентября 2021 2:00

«Томская светелка»: в гармонии с природой

25 июля в селе Корнилово открылся центр творчества и рукоделия «Томская светелка». Теперь у корниловцев и томичей есть возможность развивать и совершенствовать свои творческие способности, приобщаясь к русской традиционной культуре.
Юлия ИВАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Двери «Томской светелки» открыты для творческих экспериментов. Фото из архива центра «Томская светелка»

Двери «Томской светелки» открыты для творческих экспериментов. Фото из архива центра «Томская светелка»

Организаторы «Светелки» - супруги Виктория и Олег Мамонтовы - разработали обширную программу для детей и взрослых. В нее включены мастер-классы по шитью, вязанию, валянию из шерсти, рисованию, ткачеству и ручному плетению поясов, по обережным куклам и писанке (роспись сырых яиц воском) и, конечно, по кулинарии. В планах Виктории - групповые занятия русскими танцами и оздоровительными славянскими гимнастиками. Планируются мастер-классы для детей с ограниченными возможностями.

- Изучая опыт наших предков, применяя его в современной жизни, человек становится более гармоничным с окружающим его миром, учится понимать себя и природу, - считает Виктория Мамонтова. А еще она обещает научить всех женщин легко и просто шить потрясающие платья на основе русского кроя.

Фото из архива центра «Томская светелка»

Фото из архива центра «Томская светелка»

Двери «Томской светелки» открыты для творческих экспериментов по адресу: село Корнилово, ул. Логовая, 3. Тел. 8-913-872-35-40 (Виктория).

На правах рекламы.

Интересное