«Томская светелка»: в гармонии с природой

Двери «Томской светелки» открыты для творческих экспериментов. Фото из архива центра «Томская светелка»

Организаторы «Светелки» - супруги Виктория и Олег Мамонтовы - разработали обширную программу для детей и взрослых. В нее включены мастер-классы по шитью, вязанию, валянию из шерсти, рисованию, ткачеству и ручному плетению поясов, по обережным куклам и писанке (роспись сырых яиц воском) и, конечно, по кулинарии. В планах Виктории - групповые занятия русскими танцами и оздоровительными славянскими гимнастиками. Планируются мастер-классы для детей с ограниченными возможностями.

- Изучая опыт наших предков, применяя его в современной жизни, человек становится более гармоничным с окружающим его миром, учится понимать себя и природу, - считает Виктория Мамонтова. А еще она обещает научить всех женщин легко и просто шить потрясающие платья на основе русского кроя.

Фото из архива центра «Томская светелка»

Двери «Томской светелки» открыты для творческих экспериментов по адресу: село Корнилово, ул. Логовая, 3. Тел. 8-913-872-35-40 (Виктория).

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