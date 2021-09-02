В фундаменте благоустройства - инициатива: новый виток развития Зоркальцевского сельского поселения

В селах Нелюбино и Березкино по программе инициативного бюджетирования в 2021 году продолжается обустройство детских площадок. Фото предоставлено администрацией Зоркальцевского СП

Есть районы Томской области, в которых никогда не затихает жизнь уже в силу их географического положения. Зоркальцевское сельское поселение можно отнести как раз к таким - всего в 20 километрах от Томска, рядом с Шегарским трактом, связующим область с другими регионами.

За минувшие десятилетия поселение прошло несколько витков развития. Первый был связан с введением в строй нового Коммунального моста, благодаря которому жителям Северска стало удобно приезжать и селиться в Зоркальцеве. Второй приток новоселов произошел, когда сюда провели газоснабжение. Следующий этап наступил после того, как в окрестностях Зоркальцева обосновался получивший широкую известность «Праздник топора». Сегодня в поселении наблюдается очередной наплыв жителей, связанный уже с пандемией: горожане, утомленные карантинными ограничениями, спешат вырваться на природу, чтобы обосноваться здесь навсегда.

Поощрять, а не приказывать

Спрос на земельные участки в Зоркальцеве сегодня большой, цена постоянно растет. Но одновременно становятся острыми вопросы благоустройства и качества совместного проживания в тесных границах сельского поселения. Местная администрация быстро убедилась, что решать проблемы лучше в сообществе с активными и ответственными селянами, делая ставку на сознательность и чувство гордости за свой дом, двор, улицу и поселок в целом.

- Мероприятия, которые мы организуем, среди которых, конечно, главный - «Праздник топора», приучили жителей следить за внешним видом своих дворов и улиц, - говорит глава Зоркальцевского сельского поселения Виктор Лобыня. - Это естественно, ведь любой хозяин, принимая гостей, в первую очередь наведет у себя дома порядок. Вот и наши граждане, понимая, что их село посещает масса приезжих из других регионов, стараются показать, что они тоже умеют жить комфортно: выкашивают на обочинах траву, ставят красивые декоративные ограды, всячески облагораживают внешний вид жилищ и дворов.

Двенадцать лет назад в Зоркальцеве была организована весенняя ярмарка-распродажа посадочного материала. Любой желающий мог купить на ней семена декоративных растений, рассаду, цветы, саженцы кустов и деревьев, домашнюю птицу и прочее.

- Когда мы впервые открывали ярмарку, то сомневались, что она впоследствии будет очень популярна, - рассказывает Виктор Николаевич. - Но, оказалось, вокруг столько народу желает заниматься садоводством, украшением своих дворов и участков, что весь товар оказался востребован. Люди втянулись в разведение декоративных и приусадебных растений и цветов, в итоге сегодня многие превратили свои дачи в красивейшие уголки, которыми можно гордиться. Селян, как оказалось, не нужно силой заставлять заниматься благоустройством - их требуется только поощрять. Вот и мы в рамках «Праздника топора» уделяем время для награждения призами и сертификатами наших лучших хозяев и хозяек. И людям приятно, и для украшения поселка несомненная польза.

Любопытно, что тягу к чистоте и порядку в Зоркальцевском поселении прививают с детства: администрация стала поощрять денежным вознаграждением школьников, которые в удобное для себя время помогают собирать уличный мусор.

- В селе тоже есть семьи с небольшим достатком, для кого-то из ребят эти деньги являются хорошим подспорьем. Мы официально трудоустраиваем через местную службу занятости ежегодно по 10-12 школьников. Выгода очевидная - улицы и дворы очищены от мусора, а у детей есть полезное занятие, - говорит глава поселения.

В прошлом году два проекта благоустройства - в селах Нелюбино и Березкино приняли участие в областной программе инициативного бюджетирования. Местные жители (что характерно, из новоселов) сами выбрали заброшенные места, не представлявшие интереса с точки зрения жилого строительства, и предложили устроить на них детские площадки. В результате оба проекта получили из областного бюджета около трех миллионов рублей.

Глава поселения Виктор Лобыня уверен, что требования к комфортному проживанию у селян в будущем будут только расти. Фото предоставлено администрацией Зоркальцевского СП

- Нам оставалось только поддержать инициативу людей. Сегодня мы занимаемся реализацией этих проектов, при непосредственной опоре на инициировавших дело жителей, - поясняет Виктор Лобыня.

Другой пример местного благоустройства - прокладка тротуара от входа в парк «Околица» к перекрестку главных дорог в центре Зоркальцева.

- Необходимость такого пешеходного маршрута была обусловлена проведением «Праздника топора», ведь гости вынуждены были добираться к месту мероприятия почти по проезжей части, - продолжает глава поселения. - Мы составили смету необходимых работ, подали ее на областной конкурс департамента социально-экономического развития села и выиграли его. Сейчас завершаем строительство этой пешеходной дорожки со всем прилагаемым освещением, скамейками, урнами, укладкой асфальта и бордюров.

Характерно, что жители Нелюбина и Березкина, увидев, что частная инициатива приводит к положительным сдвигам, теперь предлагают проложить такую же комфортабельную дорогу от новых детских площадок к местным школам, а у жителей Зоркальцева также рождаются свои идеи обустройства села.

Жизнь не на обочине

Сегодня Зоркальцевское сельское поселение активно прирастает жильцами, появляются новые садоводческие хозяйства, идет настоящий строительный бум. Зимней очисткой дорог - проблемой, с которой не вполне справляются даже более близкие к Томску поселки, - здесь занимаются местные сельхозпредприятия. С одной стороны, это помогает поддерживать свой частный бизнес, а с другой, это просто удобней: не нужно ждать технику из областного центра и объяснять чужим механизаторам, где требуется чистить улицу.

Разумеется, актуальной проблемой, сопутствующей большому скоплению проживающих, является своевременная уборка бытовых отходов. Тонкость даже не в том, что частное домохозяйство порождает несколько больший объем мусора, чем у обитателей обычных городских многоэтажек, просто качество этих отходов другое. Сельские жители зачастую несут на свалку обломки кирпичей, траву, доски и разные ненужные вещи со своих дворов.

- «Спецавтохозяйство» с подрядчиками отказываются вывозить такой мусор, но и жителей можно понять. Куда им девать строительный и прочий хлам, не в лес же везти? - говорит Виктор Лобыня. - Вот и приходится порою нам самим сортировать содержимое контейнеров, искать выход из ситуации.

Совершенно очевидно, что мусорная реформа осталась недоработанной, по крайней мере, для жителей села. Чтобы увезти отходы из Зоркальцева на полигон в Сухоречье, приходится преодолевать дорогу длиной в 50 километров, таким образом, деньги, заложенные в тариф, уходят на одну лишь транспортировку.

- Возможно, существующие тарифы необходимо повышать, но совершенно очевидно, что выход из проблемы должен быть найден на более высоком, региональном уровне, ведь аналогичные трудности существуют и в других населенных пунктах области, - считает глава поселения.

Нужно заметить, что сегодня жители таких поселков, как Зоркальцево, по своему материальному достатку ничуть не уступают горожанам, а в процентном соотношении количество состоятельных людей здесь, вероятно, даже больше. Следовательно, и требования к комфортному проживанию у селян в будущем будут только расти.