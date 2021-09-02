И вновь на Смоленщине: томские поисковики разыскали родных павшего солдата, призванного из нашей области

Десять дней продлилась в смоленских лесах очередная «Вахта Памяти», в которой участвовали три томских поисковых отряда. Фото: Рубин ГАЙНУТДИНОВ

В начале августа в Ярцевском районе Смоленской области стартовала учебно-тренировочная «Вахта Памяти - 2021». Это мероприятие, направленное на сохранение исторической памяти и связи поколений, проходит в регионе уже 23-й раз.

Торжественное открытие прошло 9 августа в деревне Городна на берегу реки Вотря. Уходящим летом на местах боев Великой Отечественной войны работали почти четыре сотни бойцов отрядов из 11 регионов России.

Приглашение на «Вахту» традиционно получили и томские поисковики, они приняли в ней активное участие. Мы встретились с Максимом Елезовым, руководителем Томского регионального отделения «Поисковое движение России», командиром поискового отряда «Патриот», который поделился результатами поездки и своими впечатлениями от работы отрядов в этом году.

- Мы получили приглашение поучаствовать от смоленского центра «Долг» из города Вязьмы, который является координатором мероприятия, - рассказал Максим Анатольевич. - Наш отряд «Патриот» на эти «Вахты Памяти» ездит уже с 2006 года. На этот раз нашу область представляли три отряда. Это «Патриот» из Томска, ребята из отряда «За Родину!» Молчановского района и бойцы парабельского «Долга». То есть можно уверенно сказать, что наши поисковики представляли весь регион, с юга до севера.

«Вахта Памяти» проходила с 7 по 17 августа. По словам руководителя, традиционно был создан полевой лагерь в лесу. Десять дней продолжалась работа на местах бывших боев. Томичи в 10 часов выходили лес, в 19 часов возвращались в лагерь. Таким образом, целый день проводили на природе, занимались физическим трудом, копали землю. Могли на себе почувствовать, как тяжело было солдатам во время боев Великой Отечественной войны.

В 2021 году из-за пандемии коронавируса решено было несовершеннолетних к поисковой поездке не привлекать. Поэтому Томскую область в основном представляла рабочая молодежь, люди семейные, опытные и дисциплинированные.

В местах ожесточенных боев

Место проведения этой «Вахты Памяти», как и других в Смоленской области, не является случайным. Летом и осенью 1941-го здесь шли ожесточенные бои воинов Красной Армии с наступающими гитлеровскими войсками. В тех сражениях бились и погибали солдаты и офицеры Томской 166-й стрелковой дивизии РККА, сформированной в нашем регионе в 1939 году.

Во время вахты на Смоленщине наши земляки обнаружили два боевых захоронения солдат Великой Отечественной войны. Фото: Рубин ГАЙНУТДИНОВ

- В первый же день мы зацепили «пятак» - так называется место, где еще никто из поисковиков не ходил, - и обнаружили останки солдат, - продолжил Максим Елезов. - Работали вместе с отрядом «Безымянный» из города Ярцево. Первыми, кого мы нашли, были четыре танкиста. Они лежали в боевом захоронении. После боя трупы стаскивали в имеющиеся воронки от снарядов, накрывали плащ-палатками и закапывали. Рядом валялись элементы разбитой боевой машины, а также диск от пулемета ДТ-29, боеголовки от снарядов 45-миллиметрового калибра, которыми снабжался боекомплект танка. На останках воина был комбинезон, сохранилась молния, здесь же была кобура от револьвера системы «наган». Потом мы углубились в лес и вскоре нашли «пятак» из пяти солдат. На этом месте начали проводить раскопки, за несколько дней подняли всех. С ними мы нашли две именные вещи. Первый предмет - ложка с надписью «Партин». А на фляжке было процарапано «Волощановский Александр». Когда мы принесли эти предметы в штаб, то там выяснили, что ложка не принадлежала погибшему бойцу. Ее, скорее всего, вручил воину товарищ на память. Дело в том, что солдат Партин погиб в Новгородской области намного позже, в 1942 году. Замечу, что и фляжка также не принадлежала найденному бойцу. Это была вещь того, кто вернулся после войны живым: Александр Волощановский в 1985-м даже получил юбилейную награду. Мы приняли решение попытаться найти родственников воинов и вручить им торжественно эти вещи.

Вместе с останками красноармейцев томские поисковики нашли вещи - фронтовые ложку и фляжку с выбитыми именами. Фото: Рубин ГАЙНУТДИНОВ

Томичи после этих находок продолжили свою поисковую работу. Наши земляки обнаружили два боевых захоронения солдат той войны. В одной из воронок оказалось восемь человек, в другой - еще три воина. Сохранились два солдатских медальона, которые удалось прочитать. Один медальон пропал (бланк бумаги сгнил), зато другой сохранился, он принадлежал Венедикту Лесникову из Удмуртии. Также был найден в отдельном окопе Иван Макаркин, 1913 года рождения, из Калужской области. Как сообщил М. Елезов, сейчас ведутся поиски его родственников.

В последние дни работы «Вахты Памяти» поисковый отряд «Штурм» (Ярцево) сообщил сибирякам о том, что смоленские ребята нашли останки жителя Томской области. Они подняли из земли сухой медальон, который был при солдате. Когда его вскрыли и вытащили бумажку, то обнаружили, что там написано: «Шестаков Егор Иванович, 1908 года рождения».

- По базе он проходит как пропавший без вести. До войны проживал в селе Плотниково, - пояснил наш собеседник. - Населенный пункт входит сейчас в Мирненское сельское поселение. В настоящее время в Плотникове официально проживает полторы сотни человек. Я хочу туда съездить, пообщаться с местными жителями, так как мы находим уже не первого солдата из этого села. Шестаков лежал один, поэтому сомнений в принадлежности останков нет. Мы нашли его родственников, и сейчас они решают судьбу Егора Ивановича по захоронению его на родине.

По словам руководителя, поездка получилась успешной. Всего томичи обнаружили и подняли останки 21 солдата Великой Отечественной. Последний раз такой серьезный результат был несколько лет назад.

Параллельно с поиском томичи участвовали в акции «Забота». Продукты, которые остались у отрядов, были переданы местным малоимущим, многодетной семье. Также прошла акция «Доброхоты», в ходе которой был приведен в порядок памятник воинам, расположенный в лесу.

Заметим, что финансовую поддержку деятельности местных поисковиков, без которой они бы не смогли так плодотворно поучаствовать в работе «Вахты Памяти», осуществляет администрация Томской области через департамент по молодежной политике, физкультуре и спорту, а также областной Совет ветеранов.