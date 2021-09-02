Будь готов стать предпринимателем: как безработному в Томске открыть собственное дело

Томичи открывают фотосалоны и ателье, студии красоты и массажные кабинеты, магазины рукоделия и мини-гостиницы. Фото: Кадровый центр «Работа России»

Так получилось, что пандемия продолжает активно вмешиваться в нашу жизнь. Во все ее сферы и в первую очередь в трудовые отношения. Новые условия жизни привели к потере многими работы.

Впрочем, кто-то, наоборот, воплотил давнюю свою мечту. Это о тех, кто всегда хотел заниматься любимым делом, получая и удовлетворение, и деньги, но откладывал по разным причинам. Создавшаяся ситуация подтолкнула к принятию решения: оказавшись без работы, человек идет в службу занятости, и там, кроме прочего, ему предлагают помощь в организации собственного дела.

На занятиях клуба «Бизнес-старт» специалисты в течение двух недель знакомят новичков с основами предпринимательства. Фото: Кадровый центр «Работа России»

Вы знаете? Вы хотите? Способ есть!

Обратившись в кадровый центр «Работа России», любой заинтересованный житель области может получить подробную консультацию о том, как воплотить бизнес-идею в жизнь. Консультации по организационным вопросам проводятся каждый вторник с 10.00 до 11.00.

Затем человеку предлагают пройти тестирование на выявление качеств, необходимых для ведения предпринимательской деятельности. Если оказывается, что имеющийся потенциал достаточен, его пригласят на занятия клуба «Бизнес-старт». И в течение двух недель каждый день, как на работу, надо будет ходить на занятия, семинары, тренинги.

Именно здесь новичков знакомят с основами предпринимательства, особенностями бухгалтерского учета, налоговым планированием, правовыми аспектами ведения бизнеса, правилами выбора вида налогообложения, методами продвижения бизнеса, объяснят методику составления бизнес-плана. Объем курса - 72 часа.

Завершая программу, участники клуба составляют бизнес-план с обоснованием предстоящих расходов и расчетом ожидаемой прибыли. Готовый проект оценивают эксперты, они же принимают решение об актуальности проекта и выделении на его реализацию единовременной финансовой помощи в размере 100 тыс. рублей.

Далее следуют технические моменты, как то: заключение договора с центром занятости на получение финансовой помощи на организацию предпринимательской деятельности и государственная регистрация в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства.

И дело завертелось - пошла работа на себя!

Завершая программу, слушатели составляют бизнес-план с обоснованием расходов и расчетом ожидаемой прибыли. Фото: Кадровый центр «Работа России»

Делай то, что любишь, и успех придет

По наблюдениям специалистов кадрового центра, чаще всего томичи планируют открытие фотосалонов, ателье, интернет-магазинов, студий красоты, массажных кабинетов, студий декора, магазинов рукоделия. Могут обслуживать и чистить системы вентиляции, вести школу этикета, создать точку продажи детских игрушек и аксессуаров для мобильных телефонов, а то и студию психологических и досуговых услуг.

Например, мини-гостиница «Уездный город» - проект Натальи Борисовны. Она профессиональный экономист, работала также бухгалтером, поэтому нести расходы на ведение бухгалтерии гостиницы ей не придется. Уникальность же мини-отеля будет в оформлении в мещанско-купеческом стиле, присущим Томску в позапрошлом веке. Также будущая владелица планирует выдавать своим гостям карты путешествия по Сибирским Афинам, а для этого хочет наладить контакты с Музеем истории города Томска.

Еще один проект по популяризации бренда родного города - лавка рукоделия «Подарушка». Нести населению и гостям культуру традиционных ремесел края будет Анастасия Ивановна. У нее за плечами Томский филиал Новосибирского аграрного университета и ОГОУ Учебный центр «Коммерческая школа».

Выпускница Новосибирского педуниверситета Виктория Валерьевна - по последнему месту работы бухгалтер. Любит свою собаку, которая и «подсказала» суть будущего проекта. Бизнес-план она назвала «Ателье для животных - интернет-магазин LucyPet». В успехе своего предприятия она уверена, ведь уже давно обшивает питомцев близких, друзей, соседей.

«Зоошарик» - это название будущего зоомагазина. Его откроет Юлия Николаевна, по профессии социальный педагог. Свою любовь она дарит не только людям, но и братьям нашим меньшим. Опыт реализации товаров для животных у Юлии есть, есть и небольшие накопления на открытие бизнеса. В будущем она планирует еще и запуск интернет-магазина, и привлечение помощников. Возможно, Виктория Валерьевна и Юлия Николаевна объединят свои организации территориально, и тогда, по мнению их коллег, у бизнеса больше шансов на развитие.

Массажный салон «Мни меня» будет оказывать разные виды массажа: реабилитационный, релаксационный, нейроседативный, профилактический, спортивный, антицеллюлитный и др. Людмила, которая при поддержке службы занятости открывает его, семь лет работала на подстанции скорой помощи, специализирующейся на срочной помощи детям. Она имеет базовое медицинское образование и сертификат массажиста.

Галина, выпускница Омского государственного института сервиса, - швея. Намерена организовать производство ковриков и авточехлов в салоне-ателье Eva Nano.

Анатолий работал в аппарате администрации Первомайского района, но, видя, как нуждаются сельские жители в качественных фотоуслугах, решил исправить ситуацию. Его студия «Зебра» будет оказывать услуги по обработке фотопленок, изготовлению снимков на документы, альбомов выпускников, детских портретов, съемку свадебных торжеств, аэросъемку и др. Также предприниматель планирует вести кружок для юных любителей фотографии.

В числе интересных проектов можно назвать открытие мастерской по реставрации кожаных изделий и обуви. Вячеслав Валерьевич, в прошлом торговый менеджер, специальности обучился в Москве, чтобы открыть в Томске собственный бизнес. На эту мысль его натолкнула необходимость обновить оплетку автомобильного руля. Изучив вопрос, он заказал химические реактивы и материалы и восстановил оплетку. И подумал, а ведь люди нуждаются в устранении трещин и заломов, в покраске пальто, пиджаков, сумок, обуви, но время возиться с этим есть не у каждого. Тем более, и конкуренции в этой сфере в городе нет. Получив финансовую поддержку, он открыл мастерскую в жилом районе, где населении требуются такие услуги.