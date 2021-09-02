Территория семейного счастья: супруги Барановы из Томской области удостоены медали «Родительская слава»

Супруги Барановы после награждения: Светлана Сергеевна - четвертая справа в нижнем ряду; Владимир Николаевич - четвертый справа вверху. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Светлана и Владимир Барановы из Вавиловского сельского поселения Бакчарского района вместе 22 года, воспитывают шестерых детей. В 2020 году их семья президентским указом была награждена медалью Ордена «Родительская слава».

Этого федерального знака отличия от каждого региона ежегодно могут быть удостоены только две семейные пары. В прошедшем году, например, вместе с Барановыми их было шесть на всю Россию. Высокую награду жителям Томской области из-за распространения пандемии коронавируса вручили только в 2021 году в администрации региона.

«Что движет солнце и светила»

От чего зависит семейное долголетие и счастье? Слагаемых много. Светлана Баранова по собственному опыту знает: первое - это взаимное уважение и понимание между мужем и женой. Нужно уметь поддерживать друг друга, вместе нести ответственность за семью.

Встретились будущие супруги случайно в Томском сельхозтехникуме, который Светлана уже заканчивала, а Владимир после армейской службы только штурмовал. «Это была любовь с первого взгляда», - улыбается сегодня супруга. Поженились в Вавиловке, на малой родине мужа. И стали жить. Один за другим родились дети, родителям на радость.

Глава большой дружной семьи, Владимир Николаевич, вот уже много лет работает в пожарно-спасательной части № 2 Бакчарского района. Он начальник караула. Неоднократно руководил тушением пожаров, лично принимал участие в спасении утопавших на реке и в поиске пропавших в тайге граждан, имеет многочисленные грамоты и благодарности. Светлана Сергеевна - сотрудник администрации Вавиловского сельского поселения, отличный организатор, пользуется уважением у односельчан. Но главное - она хранительница домашнего очага, тепло которого необходимо всем.

Не в улове радость, а в том, чтобы быть вместе

Работая днем, Барановы и с детьми посекретничают, и новостями поделятся вечерком: за день успевают друг по дружке соскучиться.

- Все шестеро наших ребят любимы, они знают: мы всегда готовы их понять и поддержать, - мама Светлана смотрит с грустинкой. - Трое старших - сыновья и дочь - сейчас далеко от дома…

Первенцу супругов, Николаю, 21 год. Он окончил Томский автодорожный техникум, сейчас проходит срочную службу в армии. Второй сын, Константин, в свои 19 лет учится в Московском пограничном институте ФСБ России. Два года назад молодой человек окончил Томский кадетский корпус. Чувствуется, что он нашел свое призвание.

Дочь Ольга по примеру брата Кости тоже в свое время выбрала кадетский корпус, только в Колпашеве. Ей 16 лет, делает заметные успехи в учебе. Как и братья, активно занимается спортом, заработала золотой значок «ГТО».

Саше 11 лет, он участвует во всех школьных спортивных соревнованиях, тоже уже имеет золотой знак «ГТО», почетные грамоты. И тоже планирует поступать в кадетский корпус. Мише еще восемь, малыш пока не определился со своим будущим. Хорошо окончил первый класс. Вместе с папой, Сашей и Олей обожает ездить на рыбалку на экологически чистые озера. Не столько на богатый улов рассчитывает семья, сколько на общение друг с другом. Это куда важней.

Ну, а меньшой дочке, Маргарите, будет два года. «Говорунья необыкновенная, любит ходить в детский сад, - рассказывает мама. - Дома играет, рисует, гуляет на улице. Недавно впервые брали ее с собой по грибы, довольна осталась, впечатлений много новых домой привезла».

Детям важно дать право на выбор

Каждый ребенок - это целый мир, к которому необходим вдумчивый подход. Супруги Барановы влияют на сыновей и дочек аккуратно, с умом.

- Когда Костя захотел учиться в кадетском корпусе, никто его особо не отговаривал и не склонял к этому, - вспоминает Светлана. - Сейчас понятно: сын сделал правильный выбор, по душе. В случае с Олей и я, и папа были против ее поступления в кадеты - девочке в 12 лет лучше жить дома. Отговаривали, конечно, а потом решили: пусть дочь попробует. Вернуться обратно никогда не поздно. Прошло четыре года, Оля довольна учебой, и мы за нее рады. Надо давать детям право на попытку выбрать свой путь в жизни самим. Пусть ищут себя...

Время летит быстро. Лето прошло - не видели как. Скоро сентябрь, в семье Владимира и Светланы готовятся к школе и ко дню рождения маленькой Ритуси. А там не за горами другое радостное событие - возвращение из армии ее старшего брата Коли: он уже сообщил родным, что осталось «100 дней до приказа».

Будни приносят разные дела. Сейчас, к примеру, все занимаются ремонтом дома. В ближайшие дни по хорошей погоде Барановы будут картошку копать у себя и у родителей Владимира Николаевича.

- Большая семья - большая радость, - говорит Светлана Сергеевна. - Но и забота немалая. Молодым супругам, которые пожелают последовать нашему примеру, хочу сказать: чтобы счастье не покинуло дом, надо вырастить его своими руками и сберечь.

Материал подготовлен при информационной поддержке департамента по вопросам семьи и детей Томской области.