Детство не ждет: Новые люди торопят томских чиновников со строительством обещанной школы

Артем Соловейчик вместе с активистами и сторонниками партии приехал в Корнилово, чтобы своими глазами увидеть неприглядную картину.

Эксперт в области образования, член центрального совета партии «Новые люди» Артем Соловейчик призвал губернатора и администрацию области к ноябрю достроить школу в поселке Корнилово. Пока чиновники и строители срывают все сроки, дети вынуждены учиться в три смены.

Обещанного третий год ждут…

Полуразбитая дорога и забор с открытыми воротами, из которых навстречу лениво выходят три собаки. За забором – не работающий башенный кран и три строителя в ярко-оранжевых жилетках, которые неторопливо занимаются своим делом. В День знаний у новой школы в поселке Корнилово не толпятся люди, не звенит звонок и не смеются первоклашки. Открытия обещанной людям школы, похоже, придется ждать еще долго…

По словам выпускницы ТГУ Ксении Стариковой, в 2019 году власти выделили на проект порядка 400 миллионов рублей - в рамках национального проекта «Образование». Новая школа на 300 учеников нужна здесь как воздух: в единственной существующей школе занятия проходят в три смены.

«Но сроки строительства и сдачи постоянно переносятся, - разводит руками Ксения. – Все откладываются и откладываются…»

В 2019 году власти выделили на проект порядка 400 миллионов рублей - в рамках национального проекта «Образование».

Новые люди – против старых проблем

Есть ли шансы сдвинуть проблему с мертвой точки? К делу подключился приехавший в Томск известный специалист по педагогике, член центрального совета партии «Новые люди» Артем Соловейчик. Он вместе с активистами и сторонниками партии приехал в Корнилово, чтобы своими глазами увидеть неприглядную картину. Сравнивать с чем – было. Утром 1 сентября Соловейчик выступил на торжественной линейке в школе «Эврика-Развитие», которой в феврале этого года исполнилось 30 лет. Кроме того, по приглашению директора он побывал в школе «Интеграция» и встретился с педагогическим коллективом.

«Детство не ждет, - восклицает Артем Соловейчик. Ребенок говорит: Я сейчас учусь. Потом я уже вырастаю, и все заканчивается. Нельзя относиться к социальным объектам по остаточному принципу!»

По мнению Новых людей, время отговорок и постоянных переносов срока сдачи долгожданной школы прошло.

«Все силы, которые есть у губернатора Томской области, у руководства Томского района, у города Томска, они должны быть брошены на то, чтобы эту школу достроить немедленно, - говорит Соловейчик. - Не ждать следующего учебного года - достроить, оснастить лучшим образом и дать возможность детям в эту школу прийти».

Утром 1 сентября Соловейчик выступил на торжественной линейке в школе «Эврика-Развитие», которой в феврале этого года исполнилось 30 лет.

Ценить и уважать труд учителя

Впрочем, Новые люди считают, что в защите нуждаются не только школьники, но и учителя. Многие из них работают на полторы-две ставки; кроме того, все они перегружены излишней бумажной отчетностью. Как результат – количество квалифицированных педагогов падает: пожилые выходят на пенсию, а молодые не спешат идти в школы.

«Мы были в Иркутске недавно. Там руководство говорит: если так будет продолжаться, у нас через три-четыре года не будет педагогов, - разводит руками Артем Соловейчик. - У нас уже сейчас не хватает половины, нагрузка – полторы-две ставки».

Чтобы изменить ситуацию к лучшему, Соловейчик предлагает ввести для педагогов единую федеральную ставку в 75 тысяч рублей в месяц. А заодно – упразднить Рособрнадзор и снизить количество бумаг, которые сейчас вынуждены заполнять учителя. Освободившиеся часы можно будет уделять индивидуальным занятиям с детьми или новым форматам обучения – что позитивно скажется и на атмосфере в школах, и на качестве образования в целом.