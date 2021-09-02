Прекрасное доступно: молодежь Томска приобщится к культурным ценностям с «Пушкинской картой»

Томский областной краеведческий музей - настоящая сокровищница интересного. О мероприятиях, которые молодежь сможет посетить с Пушкинской картой, мы еще расскажем. Фото: пресс-служба администрации Томской области.

С 1 сентября школьная и студенческая молодежь России (Томск не исключение) в возрасте 14-22 лет начнет пользоваться «Пушкинской картой» для походов в театры и музеи. Бой бескультурью и непросвещенности в сфере искусства объявило государство в лице Министерства культуры. В ходе июньской «Прямой линии с президентом» Владимир Путин сообщил, что на каждой карточке будет 3 000 рублей, ею можно будет в течение 4 месяцев оплачивать культурные мероприятия, которые молодым людям захочется посетить.

Каким образом карточка заработает и что она собой представляет, на большой онлайн-презентации рассказали представители российских министерств и ведомств. Министр культуры Ольга Любимова назвала новый проект «вызовом времени и насущной потребностью общества»: сегодня нам необходимо поднимать уровень культуры населения, начиная с представителей молодого поколения.

«Пушкинская карта»: электронная или пластиковая?

Изначально предполагалось, что «культурная» карта будет выпущена исключительно в электронном виде. Сейчас известно: пластиковая карточка «Мир» также сможет выполнять функции «Пушкинской».

Это общий вид карточки, которая была представлена во время презентации. Print screen презентационного видеоролика Министерства культуры РФ.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев уточнил: молодые люди получат доступ к карточке с 31 августа в мобильном приложении «Госуслуги. Культура» и в отделениях Почта Банка, в основных App Store для IOS и для Android. «Мы думаем, как дальше упростить регистрацию, в том числе используя биометрическую идентификацию, возможно, учетные записи родителей для детей», – сказал глава Минцифры.

Подавать заявку на оформление карты нужно в личном кабинете портала госуслуг. Учащиеся, у которых будет «Пушкинская карта», смогут оплачивать онлайн либо через терминалы походы на экскурсии, на концерты, в театры. Учреждения, куда захочется отправиться, могут быть как федеральные и региональные, так и частные, но обязательно зарегистрированные в качестве участников программы. Планируется с января 2022 года увеличить сумму на карте до 5 тыс. рублей. Процесс выпуска карты занимает несколько минут.

– Очень удобно, что жители российской глубинки, оказавшись в крупных городах страны, смогут выбрать буквально в три клика бесплатное культурное мероприятие, которое захотят посетить, – в частности, отметила Татьяна Голикова, зампредседателя Правительства РФ. – Сейчас в стране около 13 млн молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, они потенциально являются целевой аудиторией проекта.

Вице-премьер добавила: возрастной ценз с учетом того, что зачастую в число обучающихся входят люди старше 22 лет, возможно, будет регулироваться. Сейчас важно вовремя запустить «Пушкинскую карту», разработанную в ударно короткие сроки.

Важен выбор и желание провести досуг культурно

По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, проект «Пушкинская карта» призван сделать культурные мероприятия не только доступными, но желаемыми, а не обязательно-принудительными или обычной данью традициям. Учреждения культуры могут организовывать квесты, экскурсии, по-новому представлять памятные даты, дни рождения классиков живописи, поэзии, театра и т. д.

Спектакли томских театров - интересное зрелище, их также можно будет посмотреть по "культурной" карте. Фото: сайт администрации Томска.

Мероприятия до включения в программу проходят модерацию экспертным советом. На данный момент свыше 1 300 учреждений культуры уже заявили на участие в проекте «Пушкинская карта» более 7 тыс. мероприятий. Как подчеркнула министр, количество участников программы быстро растет. К слову, в Томской области их число перевалило за 30.

Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что в программу не включены кинотеатры, так как пока у них нет необходимости в поддержке, а также из-за того, что в репертуарах этих учреждений представлено небольшое количество отечественных фильмов.

Один + один: можно ли купить билет для другого человека?

Каковы особенности применения Пушкинской карты? Организаторы пояснили это. Самое главное – карточка именная. Поэтому осчастливить друга или любимую девушку подаренным билетом на концерт юные россияне не смогут. Покупка билета третьим лицам запрещена правилами акции. При посещении учреждения культуры его сотрудники могут попросить человека предъявить паспорт. Нарушителей правил они обязаны не пускать на мероприятие.

Можно ли купить два билета на свое имя на один и тот же сеанс, чтобы все-таки провести с собой друга? Да, можно, только второй билет все равно нельзя отдать никому. Вот если кто-либо захочет выкупить сразу несколько мест, чтобы гордо восседать в единственном числе на пустом ряду, он имеет на это право.

О льготах для обладателей «Пушкинской карты»

Будут ли предоставляться льготы владельцам «культурных» карт, на презентации ничего определенного сказано не было. По имеющейся информации, дети до 17 лет включительно имеют право бесплатно посещать музеи федерального подчинения: такая норма закреплена в приказе Минкультуры. Однако зайти, что называется, с улицы по паспорту в музей нельзя – сначала нужно получить бесплатный билет на сайте или в кассе учреждения.

Другое условие – учреждения культуры в основном сами определяют «льготные» дни, а значит, в любой выбранный посетителем день ему могут отказать в бесплатном посещении мероприятия или выставки.

Томские школьники и студенты, будучи в столице, смогут посетить федеральные музеи по Пушкинской карте. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поскольку проект «Пушкинская карта» совершенно новый, нюансы подобного рода пока отрабатываются. Организаторы на презентации уточнили, что механизмы будут прописаны в инструкциях и информационных письмах, которые затем разошлют по учреждениям культуры и образования в регионы страны. «КП-Томск» будет следить за развитием событий, информируя томичей об актуальных новостях.