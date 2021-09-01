Зато дождя не было! Рассказываем, как День знаний – 2021 проходит в томских школах

На лице этого томского мальчишки отразились все эмоции, которые испытывают сегодня первоклассники: радость, страх, волнение, надежда! Фото: Ксения Высотина

Вот и наступил главный российский праздник осени, праздник всех тех, кто учит и получает знания, познает мир и совершенствуется. «КП-Томск» поздравляет всех школьников, студентов и педагогов с Днем знаний и рассказывает, как в областном центре проходит 1 сентября.

Фото: Ксения Высотина

День знаний – 2021 в школах Томской области проводится в очном формате. Такое решение накануне принял региональный оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19.

Как сообщили в департаменте общего образования, в новом учебном году в регионе за парты сядут более 129 тыс. школьников, в том числе 14 тыс. первоклассников и почти шесть тысяч 11-классников. Занятия начнутся в 307 школах и 124 учреждениях дополнительного образования.

Добавим: по информации Томскстата, учебный процесс в них сегодня обеспечивают 8,3 тыс. педагогов. Кстати, на одного учителя по области в среднем приходится 15 учащихся: в городских школах – 18 учеников, в сельских – 11.

Фото: Ксения Высотина

Что касается Томска, в областном центре нынче приступают к школьным занятиям почти 66 тыс. учащихся, и это на 3,5 тыс. больше, чем в 2020-м. Из них более семи тысяч – малыши-первоклассники.

Как уже писала «КП-Томск», по решению регионального оперштаба для учеников первых и 11-х классов в День знаний – 2021 в школах организовали линейки на открытом воздухе продолжительностью не более 20 минут. Для остальных учащихся, со второго по 10-й класс, сегодня проходят классные часы (в определенное руководством время, с делением учеников на потоки и без участия родителей).

Фото: Ксения Высотина

Итак, при проведении торжественных линеек школы были обязаны соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования – это сохранение социальной дистанции, использование масок для взрослых. Сопровождать первоклашек на линейку ребенка должны были не более двух человек, будь то родители или бабушки-дедушки.

Для первоклассников школьный звонок прозвучал сегодня впервые. Школа откроет им двери в мир новых свершений, подарит ценные знания и опыт, поможет раскрыть способности. На этом пути ребят будут сопровождать умные и внимательные педагоги, которые сделают обучение увлекательным и запоминающимся.

Судя по увиденному фотокором «КП», 1 сентября ребятня и взрослые всячески старались выдерживать антиковидные нормы. Хотя это было непросто, ситуация-то неординарная – первый раз в первый класс!

Фото: Ксения Высотина

Старшеклассники за столько-то лет обучения привыкли к школьным линейкам и прочим торжествам. И все-таки выпускники будущего года не могут скрыть волнения. Они сейчас в переходном возрасте – вроде и взрослые, но посидель за партами еще придется, а впереди выпускные экзамены – и вся долгая жизнь...

Фото: Ксения Высотина

Все школы готовы к началу учебного года, заверили 31 августа в мэрии. О готовности учебных заведений отчитались и в «Белом доме». В преддверии Дня знаний в образовательных учреждениях прошли дополнительные проверки противопожарных систем, сигнализаций и систем оповещения и видеонаблюдения. Все школы укомплектованы необходимыми дезинфицирующими средствами, антисептиками, средствами индивидуальной защиты, рециркуляторами.

Кстати, накануне 1 сентября министр просвещения РФ Сергей Кравцов на традиционном Общероссийском родительском собрании заявил: нет никаких законодательных инициатив и решений вводить домашнее дистанционное обучение. По его словам, дистанционные занятия были вынужденной мерой, и она помогла сохранить здоровье людей во время самой острой стадии пандемии.

Фото: Ксения Высотина

Однако к учебе 1 сентября приступают не только школьники. Правда, в томских университетах торжественные мероприятия сегодня проходят лишь для студентов первого курса и тоже на открытом воздухе.

По данным Томскстата, на начало 2020/2021 учебного года в семи вузах обучалось 57,7 тыс. студентов, из них 57,5 тыс. – в государственных. Численность профессорско-преподавательского персонала составляла 3,7 тыс. человек, причем ученую степень доктора наук имели более 19%.

Среднее профессиональное образование получали в регионе 25,9 тыс. студентов, а число преподавателей достигло 1,1 тыс. Таким образом, сегодня практически каждый пятый житель области учится в школе, в среднем профессиональном или высшем образовательном учреждении.