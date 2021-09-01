Нотариальные действия, которые можно проводить в удаленном и дистанционном формате

Наталья Калашникова: «При совершении удаленных и дистанционных нотариальных действий можно не беспокоиться за безопасность».

Нынешний 2021 год - первый год действия цифровой «нотариальной революции». И среди очень актуальных нововведений значатся такие форматы, как удаленные и дистанционные нотариальные действия.

- С 29 декабря 2020 года нотариусы могут совершать ряд нотариальных действий в удаленном формате, то есть без личного посещения заявителем нотариальной конторы, - рассказала президент Томской областной нотариальной палаты Наталья Калашникова. - Список таких нотариальных действий достаточно широк: совершение исполнительной надписи, выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, обеспечение доказательств в сети Интернет, конвертация электронного документа из одного формата в другой с сохранением его юридической силы, свидетельство верности перевода, принятие в депозит и на депонирование безналичных денежных средств, принятие на хранение и возвращение принятых на хранение электронных документов, передача электронных документов физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам. Иные нотариальные действия в удаленном режиме совершать нельзя, так как для этого требуются проверка соответствия воли и волеизъявления заявителя и ряд других действий, которые можно совершить только при личном посещении нотариальной конторы.

Как пояснила Наталья Калашникова, заявка на совершение удаленного нотариального действия направляется гражданином через Интернет, в личном кабинете на портале Федеральной нотариальной палаты (ФНП): https://lk.notariat.ru.

Важно отметить, что для подачи заявки гражданину необходимо подтвердить регистрацию на портале госуслуг и ключ усиленной квалифицированной электронной подписи. В течение часа с момента авторизации в личном кабинете на портале ФНП и подачи заявки на совершение нотариального действия в удаленном режиме заявку принимает любой нотариус указанного гражданином субъекта РФ.

Если же ни один из нотариусов указанного субъекта РФ не примет заявку (несовпадение часовых поясов, отсутствие технической возможности и т. п.), то на электронную почту гражданина приходит уведомление о том, что его заявка не принята, после чего гражданин может выбрать любой другой субъект РФ по своему выбору.

Нотариус, получивший заявку, высылает гражданину счет для оплаты нотариального действия. После получения оплаты нотариального тарифа нотариус в течение пяти рабочих дней совершает нотариальное действие и высылает гражданину результат. Сведения о результатах совершенного в удаленном режиме нотариального действия немедленно поступают в Единую информационную систему (ЕИС) нотариата.

Регионы разные, результат - общий

Другой формат нотариальных действий, появившийся также в декабре прошлого года, - дистанционный.

- Дистанционное удостоверение сделок двумя и более нотариусами уже востребованы гражданами, т. к. удобно в тех случаях, когда, например, продавец недвижимости находится в одном регионе, а покупатель в другом, - поясняет Наталья Владимировна. - «Дистанционка» преодолевает эту проблему. Причем она может применяться не только для сделок с недвижимым имуществом, но также для заключения брачного договора, соглашения по уплате алиментов, сделок с долями компаний. Все это сейчас возможно удостоверить дистанционно, главное, чтобы стороны определились, к какому нотариусу они пойдут в том населенном пункте, где им удобно.

Нотариусы связываются между собой по защищенным каналам связи. Подготовка к нотариальному действию с обеих сторон проходит в классическом варианте: проверяется чистота сделок, нотариусы выясняют волеизъявление обратившихся к ним граждан. Проект сделки согласовывается нотариусами в электронной форме. В назначенное время каждый из участников сделки приходит к своим нотариусам. Экземпляр договора подписывается каждым участником простой электронной подписью в присутствии нотариуса на специальном планшете, а экземпляр сделки подписывается на бумажном носителе, он остается у нотариуса.

Удостоверенный договор подписывается квалифицированными электронными подписями нотариусов и хранится в единой информационной системе нотариата. Каждый участник сделки получает свой экземпляр в электронном виде, а при необходимости может распечатать его на бумажном носителе.

Одно важное уточнение: при удостоверении дистанционно договоров с недвижимым имуществом хотя бы один из нотариусов должен осуществлять нотариальную деятельность в том субъекте РФ, где находится это недвижимое имущество. Пока на совершение дистанционных сделок уходит много времени, практика только нарабатывается.

Совершая сделку дистанционно, граждане экономят время и средства, такой формат выручает во многих жизненных ситуациях. Это было одной из целей специальной правительственной программы «Цифровая экономика», в рамках которой внедряются IT-технологии в правовой сфере. Цифровая модификация открывает множество новых возможностей.

Большим спросом пользуется такое нотариальное действие, как удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе и наоборот, удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу. Например, в одном населенном пункте гражданин для супруги оформляет у нотариуса согласие на продажу недвижимости (или другой необходимый документ), нотариус переводит его из бумажного в электронный вид и по защищенным каналам отправляет в систему Инфонот. В другом городе супруга, зная логин и пароль, может распечатать документ на бумажном носителе у любого местного нотариуса, который удостоверит его равнозначность и заверит своей печатью. Оформленные и полученные таким образом документы принимаются всеми учреждениями и организациями, в том числе банками.

В общем, нам «цифра» строить и жить помогает. При этом можно не беспокоиться за безопасность: удаленные и дистанционные нотариальные действия совершаются в защищенной и безбарьерной цифровой среде.

Томская областная нотариальная палата:

Томск, пер. Нечевский, 21/1, (3822) 469-572,

http://notarius.tom.ru,

palata@mail.tomsknet.ru

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