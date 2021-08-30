Коронавирус в Томске 30 августа 2021 года: за сутки выздоровело 45 жителей региона

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 45 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 34 799. Фото: Ксения Высотина

На 30 августа в Томской области общее число заболевших составило 40 690 человек. За сутки был выявлен 101 новый случай заражения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 45 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 34 799, число умерших – 541.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 31,4 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,95.

В коечном фонде свободно 31,4 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,95.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 октября. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 202.

Диспансеризация и прививка – важные составляющие здоровья

Углубленная диспансеризация жителей, переболевших COVID-19, стартовала в регионе, сообщил 30 августа телеграм-канал облздрава.

Во избежание осложнений и повторного заражения томичам необходимо пройти углубленное обследование и вакцинацию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Наталии Метелевой, заместителя начальника облздрава по медицинским вопросам, после перенесенной инфекции пациенты еще до 6 мес. находятся в зоне риска. Коронавирус может дать осложнения на сердечно-сосудистую систему, она повышает риск появления тромбоза. Во избежание вышеперечисленных осложнений и повторного заражения томичам необходимо пройти углубленное обследование и вакцинацию.

Сначала, уточнила Метелева, обследование смогут пройти люди, перенесшие заболевание в среднетяжелой и тяжелой форме, пациенты с хроническими патологиями, лица старше 60 лет. Жителей ожидают в поликлиниках по месту прикрепления в будние дни. Можно самостоятельно записаться в медучреждение по телефону регистратуры или через портал госуслуг, выбрав опцию «Кабинет профилактики».