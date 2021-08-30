ФК «Томь» и волгоградский «Ротор» сыграли вничью

29 августа в Томске состоялся матч 8-го тура ОЛИМП - Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020-2021 между «Томью» и волгоградским «Ротором». Фото: Фото автора.

В воскресенье, 29 августа, в Томске состоялся матч 8-го тура ОЛИМП - Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020-2021 между «Томью» и волгоградским «Ротором». Встреча победителя не выявила – 1:1.

Перед этим матчем у команд было примерно равное положение: «Томь» с девятью очками занимала 11-е место в турнирной таблице, у «Ротора» же в активе было восемь очков и 13-е место. Поэтому закономерно смотрелась борьба на поле весь матч, равные шансы и ничья как итог встречи.

Уже третий домашний матч для томской команды начинает развиваться по одному и тому же сценарию: нарушение правил – назначение пенальти – Александр Ставпец у мяча – гол в ворота соперника. В игре с «Ротором» это произошло в конце первого тайма. 1:0 в пользу «Томи», и команды ушли на перерыв.

Уже третий домашний матч для томской команды начинает развиваться по одному и тому же сценарию. Фото: Фото автора.

Во второй половине встречи упорная борьба на поле продолжилась, моменты были у обоих соперников. И на 80-й минуте «Ротор» один из таких моментов реализовал. Игорь Школик мощным ударом отправил мяч в верхний угол ворот «Томи». 1:1.

Защитник томского клуба Сергей Зуйков, который и заработал пенальти в ворота «Ротора», прокомментировал игру так: «Обидно, что недотерпели, ведя в счете. Изначально рассчитывали на победу, а при 1:0 тем более. В конце пошли качели: у «Ротора» был момент, у нас момент». Главный тренер томской команды Сергей Жуков на пресс-конференции после матча высказал такое же мнение: «Пропустили необязательный гол, ребята немного расстроены тем, что поделили очки, хотя настрой был на победу и каждая потеря очков воспринимается соответственно».

Следующую игру подопечные Сергея Жукова проведут 5 сентября в Набережных Челнах. Фото: Ксения Высотина

После восьми туров «Томь» опустилась на 12-е место. Следующую игру подопечные Сергея Жукова проведут 5 сентября в Набережных Челнах, соперником будет местный «КАМАЗ».