День российского кино: семь фильмов которые сняли в Томской области

«Сибириада» – это советский четырехсерийный эпический художественный фильм Фото: из открытых источников

На днях, 27 августа, российские кинематографисты будут отмечать профессиональный праздник – День российского кино. Именно в этот день в 1919 году был принят Декрет Совета народных комиссаров РСФСР о национализации кинодела в Советской России.

В преддверии Дня российского кино «КП-Томск» подготовила список фильмов, съемки которых прошли в нашей области.

«СИБИРИАДА»

Большая часть съемок фильма «Сибириада» проходила в селе Нагорный Иштан. В кадре была деревянная церковь Петра и Павла конца XIX века и обустроенные рядом с ней могилы. Картину снял известный киноклассик Андрей Кончаловский, именно он подобрал для фильма пейзажи Томского района. «Сибириада» – это советский четырехсерийный эпический художественный фильм, где рассказывается около 70 лет жизни двух семей – Устюжаниных и Соломиных. В 1979 году картина удостоена Гран-при Каннского кинофестиваля.

«ИГОРЬ САВВОВИЧ»

Фильм повествует о специалистах, занимающихся проблемами экологии сибирских рек и ищущих инженерные решения новых методов лесосплава. Фото: из открытых источников

Экранизация одноименного романа Виля Липатова. Фильм повествует о специалистах, занимающихся проблемами экологии сибирских рек и ищущих инженерные решения новых методов лесосплава. В кадре были Набережная Ушайки, «Белый дом», проспект и площадь Ленина, медицинский институт, Городской сад, «Верхний гастроном», Каменный мост, а также другие места нашего города, которые уже, к сожалению, не сохранились. Некоторым томичам посчастливилось сняться в этой картине, например, руководителю театра «Версия» Вере Тютриной.

«ВЕРА»

Фильм снимали три года и в трех деревнях Томской области. Фото: из открытых источников

В 2018 году прошел закрытый показ полнометражной картины «Вера». Режиссером картины стал Алексадр Нерадовский. Фильм снимали три года и в трех деревнях Томской области – Варюхино, Казюлино, Нагорный Иштан. Картина схожа с философской притчей, сыгранной по театральным канонам, где кулак и батрак обсуждают веру. Один верит в себя, а другой – в свой капитал.

«МАРИЯ БОЧКАРЕВА»

Документальный фильм снят о создательнице женского батальона смерти, первой женщине-офицере времен Первой Мировой войны Марии Бочкаревой. Фото: из открытых источников

Не только местные режиссеры использовали пейзажи Томска в своих картинах. Французский режиссер Джереми Фошу тоже провел съемки в Томске. Документальный фильм снят о создательнице женского батальона смерти, первой женщине-офицере времен Первой Мировой войны Марии Бочкаревой. Большая часть съемок прошла в селе Ново-Кусково Асиновского района.

«СТРОГОВЫ»

Кинофильм имеет менее известные продолжения: ленты «Соль земли» и «Грядущему веку». Фото: из открытых источников

Фильм снят по романам классика советской литературы Георгия Маркова, уроженца села Ново-Кусково Томской губернии. «Строговы» – это восьмисерийная драматическая картина, снятая в 1976 году режиссером Владимиром Венгеровым. В кадры киноленты попали улицы исторического центра – Бакунина, Татарская, Большая Подгорная. Кинофильм имеет менее известные продолжения: ленты «Соль земли» и «Грядущему веку» также сняты по произведениям писателя.

«ЖЕНЩИНА В ПАЛАТЕ»

Право снять фильм получила томичка Диана Костырина, которая приняла участие в программе Dollar Baby. Фото: пресс-служба киноклуба "Сибирские киномастерские"

По сравнению с предыдущими картинами, эта лента новая. В 2020 году в Томске стартовали съемки фильма по рассказу Стивена Кинга. Для съемок «ужастика» был декорирован один из неработающих отелей города. Номера переделали в больничные палаты, а сценарий картины адаптировали под российские реалии. Киноклуб «Сибирские киномастерские» экранизировал хоррор мастера ужасов «Женщина в палате». Кстати, право снять фильм получила томичка Диана Костырина, которая приняла участие в программе Dollar Baby.

«БОЕВАЯ СИСТЕМА»

Картина режиссера Виталия Доронкина посвящена боевым подвигам представителей войск специального назначения. Фото: из открытых источников

Картина режиссера Виталия Доронкина посвящена боевым подвигам представителей войск специального назначения. Фото: из открытых источников

В 2021 году состоялась премьера еще одного фильма, снятого в Томске, – «Боевая система». Картина режиссера Виталия Доронкина посвящена боевым подвигам представителей войск специального назначения. Фильм стал нашумевшим после того, как в соцсетях появилось видео со стрельбой на территории Советского рынка. Однако выстрелы оказались холостыми и производились строго по сценарию.