Томский депутат – о манифесте партии «Новые люди»: «Вдохновляет и придает еще больше сил»

Это не было похоже ни на один съезд в привычном понимании.

Новые люди в прошлое воскресенье провели уникальный съезд-перформанс: без сцены, чтобы максимально сократить дистанцию между лидерами партии и гостями съезда, а манифест зачитали под музыку Штрауса, которую исполнил симфонический оркестр. В предвыборной программе – десятки идей для улучшений во всех сферах: политика, экономика, безопасность и правопорядок, здравоохранение, оборона, образование, экология, внешняя политика.

«Это не было похоже ни на один съезд в привычном понимании. Две с половиной тысячи человек, которых объединил искренний порыв сделать что-то не для себя, а для всего общества, всей нашей страны. Чувствовать и ощущать, что ты – часть единого целого, и такого большого, что наших общих сил и энергии точно хватит на все свершения, на все цели, которые мы поставили перед собой, – это вдохновляет и придает еще больше сил», – сказал журналистам депутат Думы Томска Александр Цинь-Дэ-Шань.

Добровольные ЕГЭ и прививки

В программе партии – сотни разных предложений, которые уместились в 30 страниц. Среди предложений: увеличить зарплаты учителям, чтобы по достоинству оценивать их труд, упразднить Рособрнадзор, а также сделать ЕГЭ добровольным с несколькими попытками.

Новые люди предлагают предоставить автономию университетам, детским садам и школам, расширить возможности и полномочии родительских советов.

Отдельным блоком партии является вопросы здравоохранения. В манифесте предлагается совершенствовать систему профилактики заболеваний – перейти от медицины, обслуживающей интересы фармацевтических корпораций, к реальному здравоохранению, завязанному на предупреждение болезней. Партия выступает за добровольную вакцинацию и признание иностранных вакцин.

Кроме того, Новые люди предлагают обеспечить медработников служебным жильем и снизить количество отчетности у врачей – доктора должны лечить, а не тратить время и силы на бюрократию.

Выбирать не для галочки

В манифесте партии предлагается разрешить общественным организациям наравне с партиями участвовать в выборах, выступает за проведение микрореферендумов в регионах по ключевым вопросам.

Новые люди убеждены, что избирать губернаторов и мэров нужно только прямым голосованием граждан, также необходимо отменить муниципальный фильтр на выборах глав регионов, снизить барьер прохождения в Госдуму с 5% до 1%.

Партия выступает за выборность судей, прокуроров, начальников региональных УМВД. Новые люди также предлагают реформировать судейский корпус, «в том числе за счет включения в него представителей адвокатского сообщества, правозащитников, независимых юристов».

«Мы искренне гордимся, что являемся частью такого большого и нужного для нашей страны дела. Нам предстоит решать нелегкие задачи, но я уверен: Новые люди справятся со всеми трудностями, и жизнь России изменится к лучшему», – сказал Александр Цинь-Дэ-Шань.